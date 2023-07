CyberChallenge: studenti del "Giorgi" alla finale nazionale nel team di Unisalento

BRINDISI - CyberChallenge.it, programma di formazione per i giovani talenti tra i 16 e i 24 anni, è la principale iniziativa italiana per identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica. Dal 2020 il programma è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come progetto per la valorizzazione delle eccellenze; attraverso questi progetti, il Ministero individua le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Giovedì 29 e venerdì 30 giugno all’Itcilo di Torino si è svolta la finale nazionale, finale organizzata dal Cybersecurity Nation Lab. Anche l’Itt «Giovanni Giorgi» di Brindisi è stato presente: Giuseppe Aiello (4Di) e Christian Montanaro (3Di), dopo un percorso di formazione e training, si sono aggiudicati un posto all’interno del team rappresentante l’Università del Salento.

Gli studenti, grazie alle conoscenze e alle competenze tecniche diffuse dai docenti del dipartimento di Informatica, hanno superato brillantemente due prove di selezione per l’accesso al percorso di formazione svoltosi tra febbraio e maggio 2023 presso il Campus Universitario Ecotekne di Lecce.

Le settimane di training incentrate sugli ambiti della crittografia, sicurezza hardware, sicurezza network, sicurezza software e sicurezza web hanno fornito un focus sull’applicazione di tecniche necessarie per la risoluzione di challenge sullo stile delle gare locali e nazionali.