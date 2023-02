Debate 2023, buona prova per gli studenti del "Marzolla" di Brindisi

BRINDISI - Si sono svolte nella giornata di oggi, 11 febbraio 2023, le preselezioni Puglia Sud per le selezioni regionali dei Campionati nazionali di Debate 2023, in italiano, presso il liceo scientifico “Fermi- Monticelli” di Brindisi. Il Marzolla ha partecipato, avendo già avviato tra le sue attività un progetto, contemplato nel Ptof d’istituto, dal titolo “Nunc disputandum est”. Il debate consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e controbattono un'affermazione o un argomento.

Dieci i debaters, che si sono cimentati nel primo e nel secondo “impromptu”: una questione posta “a sorpresa, all’improvviso”, sulla quale dibattere, preparando “sul momento” la propria linea. Compito arduo, ma intrigante. La mozione primo impromptu recitava: “Questa assemblea, per favorire il successo formativo, è orientata ad una organizzazione delle classi nella scuola secondaria che raggruppi gli studenti con le stesse capacità e pari livello”. La terza mozione impromptu recitava: “Questa assemblea ritiene che, per tutti i giovani in Italia, si dovrebbe rendere obbligatorio per almeno 6 mesi il servizio civile, per sviluppare la cittadinanza attiva”. Questi alcuni esempi.

Il progetto "Nunc disputandum est" è coordinato dai professori Gianfranco Allamprese, Simona De Giovanni e Daniela Quarta, che hanno preparato i debaters e li hanno guidati negli ultimissimi giorni nell’affinare argomenti e tecniche, queste ultime utili soprattutto per il Debate "Impromptu ", che, appunto, mette alla prova i debaters su argomenti proposti "a sorpresa, all'improvviso". Squadra Debate del Marzolla: Saponaro Greta e Luperti Manila della IV D; Attanasi Chiara della V E; Barretta Marta della V B. Futuri debaters corsisti: Petrosino Antonio, Pezzuto Roberta, Rossini Federico, della II D; Giannuzzi Andrea, Cosimo Michele, D'Andria Ludovica, della III D.

Superata oggi la preselezione, i debaters del Marzolla gareggeranno il 25 febbraio 2023 alla selezione regionale. Questa fase si svolgerà presso l'Iiss “Pietro Sette” di Santeramo in Colle (Bari). La squadra sarà composta da Saponaro Greta e Luperti Manila della IV D quadriennale, Attanasi Chiara V E e Barretta Marta VB quinquennale. Squadra che vince non si cambia: è il caso di dirlo!