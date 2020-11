Didattica digitale: 660mila euro per gli istituti brindisini

BRINDISI - Nuovi fondi a disposizione delle scuole pugliesi: oltre sei milioni di euro per l’acquisto di pc e dispostivi digitali. Per la provincia di Brindisi le risorse stanziate dal Governo sono di 660mila euro. E' l'onorevole Valentina Palmisano (foto sotto) del Movimento Cinque Stelle ad annunciare la nuova iniziativa del ministero della Pubblica Istruzione, che interessa l’intera Penisola. I fondi serviranno agli istituti scolastici per l’acquisto di strumenti utili alla didattica digitale da fornire in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti.

"La presenza del Governo in questo momento difficile è tangibile giorno dopo giorno, soprattutto in un settore di fondamentale importanza per la società, come la scuola. Un interesse dal Nord a Sud dell’Italia che coinvolge, anche, la Puglia. In particolare, poi - spiega l’on. Valentina Palmisano - per la provincia di Brindisi saranno 60 gli istituti scolastici che potranno beneficiare di queste somme". Risorse distribuite tenendo conto del numero di alunni di ciascun istituto e dell’indicatore Ocse Escs che consente di individuare le scuole di ogni ordine e grado, con un contesto di maggiore disagio socio-economico in sono meno diffuse le dotazioni digitali.

"Somme importanti che andranno alle scuole della città capoluogo, ma anche in ocmuni più grandi come Francavilla Fontana, Ostuni e Fasano, e negli altri centri più piccoli. E’ stato portato avanti - conclude la parlamentare brindisina - un lavoro puntuale e attento alle esigenze di ogni singolo territorio. Un percorso virtuoso, nonostante le immancabili difficoltà di questo contesto storico, che proseguirà anche nelle prossime settimane. Il processo di digitalizzazione all’interno degli istituti scolastici, infatti, sarà costantemente implementato per garantire a tutti le stesse opportunità".

