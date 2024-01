Il "Don Quirico Punzi" è tra i nove istituti pugliesi "Liceo del Made in Italy"

CISTERNINO - Il "Don Quirico Punzi" di Cisternino diventa "Liceo del Made in Italy". Con la legge 206 del 27 dicembre 2023 è stato istituito il percorso liceale del Made in Italy, inserito a pieno titolo nel sistema nazionale dei licei. E' il percorso di studi, con curriculum di carattere liceale, dedicato alla competenze specifiche della imprenditorialità, dell'organizzazione di mercato, dell'internazionalizzazione, dell'economia. L'Ufficio scolastico regionale e la Regione Puglia hanno reso note le nove scuole pugliesi (fra cui il "Punzi" di Cisternino) alle quali è stata concessa autorizzazione alla costituzione delle prime classi del nuovo liceo già dal prossimo anno scolastico.

Il liceo di Cisternino, quindi, ospiterà il suo settimo percorso liceale (gli altri sono linguistico, scienze applicate, scienza dei dati ed intelligenza artificiale, scienze umane, economico sociale, artistico audiovisivo-multimediale). Le iscrizioni saranno possibili, all'interno della solita piattaforma ministeriale per le iscrizioni scolastiche (quest'anno denominata Unica), a partire dal 23 gennaio.

Il bienno comprende i seguenti insegnamenti: lingua e letteratura italiana; storia e geografia; diritto; economia politica; lingua e cultura straniera 1; lingua e cultura straniera 2; matematica (con informatica); scienze naturali; scienze motorie e sportive; storia dell'arte; religione cattolica o attività alternative.

Fra qualche settimana verranno resi noti i quadri orari (e le discipline) di terzo, quarto e quinto anno, che prevederanno l'acquisizione di specfiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti: princìpi e strumenti per la gestione d'impresa; tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy; strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy; strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.

La nota del "Punzi"

"Per l'anno scolastico 2024/2025, solo le scuole che hanno al loro interno il liceo economico sociale (Les) possono attivare classi di Liceo del Made in Italy (MiI), purché il numero totale di classi dei due licei non superi quello attuale del Les. Il liceo di Cisternino ha considerato opportuno non negare, al proprio vasto bacino di utenza, questa nuova e interessante opportunità formativa e, pertanto, gli organi collegiali hanno deliberato, sia pure a malincuore per il temporaneo sacrificio di una classe dell'efficace, funzionale e collaudato Les, di attivare, per il prossimo anno scolastico, una classe di Liceo del Made in Italy e una classe del liceo economico-sociale.

"Visto il vincolo numerico di classi, si suggerisce agli interessati di iscriversi a entrambi gli indirizzi (indicando priorità 1 a quello preferito e 2 all'altro). Gli iscritti in esubero verranno invitati a inserirsi nella classe avente capienza. In caso di esubero per entrambi gli indirizzi, il liceo sarà costretto, suo malgrado, ad accettare solo il numero massimo di iscrizioni, pari a 26 iscritti per ciascuna classe.

"I criteri di precedenza per l'accettazione delle domande di iscrizione sono stati approvati con delibera del consiglio di istituto numero 2 del 17 dicembre 2018 e valgono per tutti gli indirizzi di studio. Verranno utilizzati sia per il caso Les/MiI, sia in tutti i casi in cui, o per mancata assegnazione del numero sufficiente di classi da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale, o per insufficienza di aule disponibili, si dovesse verificare eccessivo affollamento nelle aule (capienza massima 26 studenti).

"Questi i criteri di precedenza: 1) alunni diversamente abili; 2) fratelli e sorelle frequentanti l'istituto; 3) residenza dell'alunno correlata al bacino di utenza legata all'indirizzo di studio richiesto; 4) particolari impegni di lavoro e/o esigenze di salute dei genitori; 5) sorteggio estrema ratio a parità di ogni altro criterio".