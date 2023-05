Un nuovo sassofono per l'Ic Casale: lo dona un imprenditore brindisino

BRINDISI - Lunedì 15 maggio 2023 presso la Scuola Secondaria di primo grado “Kennedy”, dell’ Istituto comprensivo Casale, è avvenuta la donazione ufficiale di un sassofono da parte della società di Autonoleggio “Rialbus” di Luigi Allegrini agli alunni della sezione musicale dell’Ic Casale.

Il momento della donazione è stato un momento di festa al quale hanno partecipato il signor Luigi Allegrini, la moglie Annamaria ed il loro figlio Mattia, ed i ragazzi della classe prima del percorso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado, che hanno suonato ed interpretato un bellissimo pezzo musicale, caro a vecchie e nuove generazioni, tratto dal film “Pinocchio” di L. Comencini.

L’ Istituto comprensivo “Casale” da lunedì ha arricchito il suo patrimonio di strumenti musicali, che consentirà a tanti ragazzi indistintamente di affacciarsi al mondo della musica.

"Un sentito e doveroso ringraziamento alla famiglia Allegrini - si legge in una nora della scuola - che ha mostrato una grande sensibilità nei confronti del mondo della scuola e dei ragazzi, nella convinzione che solo dalla formazione delle future generazioni si possa pensare di 'costruire' base solide per la nostra società. D’altra parte fare musica insieme vuol dire vivere momenti di condivisione e di perfetta armonia, coabitare in uno spazio in cui ciascuno contribuisce insieme all’ altro al raggiungimento di un comune obiettivo".