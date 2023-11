Emergenza idrica: gli studenti del "Leonardo Leo" ricevono un premio

BRINDISI - Ormai alla sua VI edizione, anche quest'anno, per la seconda volta, il Premio Storie di Alternanza e Competenze, bandito dalla Camera di Commercio di Brindisi, vede il liceo scientifico Leonardo Leo di San Vito dei Normanni salire sul podio, classificandosi al secondo posto per la sezione Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) licei. La commissione giudicatrice che ha valutato i Pcto realizzati dalle scuole, ha apprezzato il Pcto del Leo "Emergenza idrica: acqua risorsa da tutelare" realizzato dalla IV B a.s. 2022/23, presso l'Arpa Puglia (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambiente) dipartimento provinciale di Brindisi.

Un tema quello dell'emergenza idrica e tutela dell'acqua quanto mai attuale, sviluppato in un Pcto che ha impegnato gli studenti in analisi chimiche e microbiologiche su campioni di acqua, sia di consumo sia di scarico, in misurazioni di pH, di salinità, durezza e ossigenazione dell'acqua, in tecniche di colorazione. Un'esperienza altamente formativa, davvero entusiasmante per i ragazzi che hanno dimostrato grande interesse e partecipazione; un Pcto che risponde agli obiettivi del Ptof (Piano triennale dell'offerta formativa) del liceo Marzolla Leo Simone Durano e che ha permesso agli studenti di scoprire la bellezza di fare ricerca e acquisire competenze spendibili in futuro.

Hanno affiancato i ragazzi durante il percorso, oltre al tutor interno professoressa Valentina Baldassarre, la dirigente dell'Arpa Anna Maria D'Agnano che, con competenza e professionalità, per la seconda volta ha guidato i ragazzi in tutte le fasi del percorso trasmettendo loro l'entusiasmo e la curiosità proprie del lavoro di ricerca. Il liceo scientifico Leonardo Leo ringrazia la dottoressa D'Agnano e i suoi collaboratori per la disponibilità, e la sede Arpa di Brindisi che non esita ad aprire le porte dei suoi laboratori di ricerca per accogliere gli studenti.