Al "Simone Durano" accolti gli ospiti di 3 delegazioni Erasmus: lituana, polacca e turca

BRINDISI - Nella giornata di oggi, 3 maggio, presso il plesso “Simone Durano” del polo liceale “Marzolla, Leo, Durano” sono state accolte le professoresse Bianca Palazzo e Ida Gigante insieme al professore Enrico Donateo, per le delegazioni lituana, polacca, e turca del progetto Erasmus.

Gli ospiti, nel pomeriggio di ieri, hanno trascorso delle piacevoli ore in compagnia delle docenti Pisanello e Santarelli e degli alunni della classe III E, che in qualità di "apprendisti Ciceroni" del Fai, gli hanno guidati per visitare alcuni luoghi caratteristici della città: gli scavi archeologici di San Pietro degli Schiavoni, il Museo Ribezzo, Piazza Duomo, e Palazzo Nervegna.

L'incontro di oggi, invece, è partito con l'introduzione alla Philosophy for Community effettuata dalla professoressa Gigante. Si tratta di un pensiero che consiste nel vivere la classe non più come tale, ma come comunità, rendendo attivi gli studenti.

Gli altri temi affrontati sono stati il ruolo del docente-facilitatore e le strategie per preparare al senso di comunità, nell'ottica dell'inclusione.

L'insegnante-facilitatore pone dei quesiti, dei problemi: ogni membro della comunità propone le sue ipotesi, in una seduta democratica, che decide se convalidare o smentire le ipotesi avanzate. Tutto ciò - va detto in inciso - esisteva già 2500 anni fa, quando nell'antica Grecia si faceva pratica filosofica: Socrate exemplum in questo.

Si è riflettuto, pertanto, sul senso di comunità e sul rivoluzionare le relazioni all'interno del gruppo, che vanno in direzione orizzontale e non verticale. Il tutto con una guida direzionale e non direttiva da parte del docente. Si sviluppa, così, la dimensione critica e autovalutativa all’interno della comunità di apprendimento.

Nel corso dell'incontro, l’alunna Teresa Scanferlato, affiancata dalla docente Palazzo, ha tradotto in inglese l’intervento della professoressa Gigante.

Gli ospiti hanno partecipato al meeting ponendo domande (sempre in inglese), dialogando e rendendo vivo lo scambio di esperienze. Durante il coffee break, la giornata è stata allietata dalla “Suonata opera 27 di Beethoven”, grazie all'esibizione al pianoforte dello studente Antonio De Stradis.

In seguito, i presenti si sono spostati nel laboratorio di pittura, per assistere alle attività creative sollecitate e guidate dagli alunni del liceo. Nel pomeriggio, si è poi svolta una visita alla base Onu di Brindisi: presenti le delegazioni insieme ai pofessori Vincenzo Paladino, Veronica Nisi, e Regina Valzano.

Durante il nuovo incontro di domani, 4 maggio, ad intervenire nelle attività saranno le alunne Noemi Pinese, Maddalena Roma, Martika Lamacchia, e Sara Altamura.