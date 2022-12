Il Natale a Cellino e San Donaci con le iniziative dell'Ic "Alighieri Manzoni"

SAN DONACI/CELLINO SAN MARCO - Il Natale con la sua magia incanta tanto i bambini, li cattura in un'idea di sorpresa con la figura di Babbo Natale, soprattutto di ricevere il regalo richiesto tramite una letterina scritta con l'aiuto dei loro genitori. Anche per questa occasione si muove la didattica, con i significati più profondi, carichi di valore che vanno a designare i diversi eventi che riguardano l'Istituto comprensivo Alighieri Manzoni di Cellino San Marco e San Donaci diretto dal dirigente scolastico Antonio De Blasi.

Tutto il corpo docenti, i genitori ed in particolare i bambini sono coinvolti ed impegnati nei preparativi per la realizzazione delle singole attività per le diverse manifestazioni. Si parte con la Scuola dell'Infanzia Peter Pan di San Donaci con "Le emozioni di Natale", giovedì 15 dicembre. Il 19 dicembre "Christmas Lab EmozioniAmoci" presso la Scuola dell'Infanzia Orofalo a Cellino San Marco. Si prosegue con martedi 20 dicembre con "La capanna dei Diritti" presso la Scuola dell'Infanzia Piajet a Cellino San Marco. Si conclude giovedì 22 dicembre con "Stella dei mille colori" con la Scuola dell'Infanzia Rodari a San Donaci.

Tematiche cardine di ogni evento, le emozioni, i diritti e la tradizionale storia di un presepe. Bisogna soffermarsi sulle riflessioni singolari della vita, del percorso di crescita di ogni singolo bambino ai fini di un principio di inclusione dove il motore di tutto è il cuore con assoluto spirito di finezza. L'amore, l'amicizia, il rispetto fraterno, l'accoglienza si insegnano sin da piccoli al fine di coadiuvare la strada giusta, nella consapevolezza di una società si globalizzata, si digitale ma con un forte senso di mancanza dettato da fenomeni screditanti come la guerra, la violenza. Occorre essere sinergici, partecipi in modo attivo, creare rete e veicolare ad un assoluto bisogno di essere pro-attivi per smuovere le coscienze e fare in modo di vivere una società semplice che in una comunione di intenti riesca a riemergere nei valori più belli della vita per dirci ancora una volta "Buon Natale" col cuore pieno di gioia in un abbraccio caloroso e collettivo.