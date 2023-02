Debate: donne e scienza al “Fermi Monticelli”

Venerdì scorso presso lo scientifico brindisino si è tenuto un incontro sul tema della parità di genere nelle scienze, in vista della Giornata Internazionale delle Ragazze e delle Donne nella Scienza. Alla tavola rotonda è intervenuta la dott.ssa Francesca Panessa, ex alunna del liceo e oggi astrofisica presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica e Pianetologia Spaziale di Roma. La dottoressa Panessa ha raccontato la passione e la determinazione con cui svolge il proprio ruolo in un ambiente prettamente maschile e ha incoraggiato le giovani studentesse a seguire i propri sogni, senza lasciarsi scoraggiare da pregiudizi ancora attuali. All’incontro è intervenuta anche la dott.ssa Katiuscia Di Rocco, Dirigente della Biblioteca cittadina “Annibale De Leo”, la dott.ssa Annamaria Calabrese, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi e il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.

Altro grande appuntamento sabato 11 febbraio, data in cui si sono tenute le Preselezioni regionali del Campionato Nazionale di Debate 2023. Il “Fermi Monticelli” è divenuta infatti Scuola Polo Territoriale per la Puglia Sud, accogliendo così per la selezione le scuole secondarie di II grado delle province di Brindisi, Lecce e Taranto. Un riconoscimento che corona l’esperienza maturata dal liceo brindisino nella innovativa metodologia del debate e che lo ha portato sabato a vincere la preselezione.

Il Fermi Monticelli si è infatti classificato come primo tra le 14 squadre partecipanti, delle quali solo le prime 7 potranno accedere alla fase finale della selezione regionale che si terrà a Santeramo in Colle (Bari) il prossimo sabato 25 febbraio. La soddisfazione è resa ancora più grande dal fatto che il liceo brindisino è stata l’unica squadra della competizione a ottenere la vittoria in tutte le gare disputate (3 round, di cui due dibattiti impromptu con un’ora a disposizione per prepararsi e uno su un tema preparato, noto alle squadre da circa tre settimane) da parte di ogni giudice.

L’abilità dei debaters del Fermi Monticelli è stata confermata anche dalla posizione ottenuta in classifica dalla “squadra arcobaleno”. Una rinuncia giunta all’ultimo momento da parte di una scuola iscritta alla competizione, ha infatti reso necessaria la formazione di una nuova squadra di volontari provenienti dalle diverse scuole. La squadra arcobaleno era composta per circa tre quarti dei suoi membri da studenti della scuola ospitante e si è classificata seconda in graduatoria, a dimostrazione della capacità dei ragazzi del Fermi - Monticelli di padroneggiare la metodologia anche con compagni appena conosciuti, nel rispetto dei ruoli e dello spirito del debate. Da regolamento, solo i debaters che hanno dibattuto nelle preselezioni potranno partecipare alla fase finale regionale, ma di certo, alla luce di tali risultati, anche gli altri studenti dello scientifico brindisino avrebbero le qualità per potervi accedere. Ci si prepara ora per la fase regionale, dove certamente incontreranno studenti di tutta la Puglia amanti del dibattito e altrettanto desiderosi di crescere e formarsi in questa metodologia.

Tanti i complimenti anche da parte delle scuole ospiti, che hanno apprezzato l’organizzazione e il clima accogliente e sereno nel quale si è svolta la manifestazione.