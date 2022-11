L'istituto "Salvemini" si aggiudica il primo premio del concorso “Storie di alternanza”

FASANO - l’Itet "Salvemini" di Fasano si è aggiudicato il primo premio del concorso "Storie di alternanza" organizzato dalla Camera di Commercio italiana, nella categoria Istituti Tecnici e Professionali con il video “Le nostre storie di alternanza”, realizzato dagli studenti delle classi 4^ Q e 5^ C del corso di grafica e comunicazione nell’anno scolastico 2021/22, sotto la guida dei docenti tutor Gabriella Cavallo e Gianluca Greco. Al concorso erano stati selezionati diversi istituti superiori della provincia di Brindisi. Nel video gli studenti hanno raccontato la variegata esperienza professionale che li ha visti impegnati in attività di stage in azienda, in percorsi di formazione sulla sicurezza e nel crowdsourcing, un’innovativa forma di collaborazione “a distanza” con aziende reali di tutta Italia.