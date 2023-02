Tempo di gare al “Giorgi”: al via la fase provinciali dei campionati di fisica

BRINDISI - Da tanti anni l’Itt “G. Giorgi” di Brindisi promuove la partecipazione dei propri studenti alle olimpiadi didattiche di Matematica, Fisica, Informatica, Italiano, per valorizzare le eccellenze in ambito tecnico-scientifico e non solo. E anche quest’anno, gli studenti parteciperanno ai Campionati di Fisica, manifestazione organizzata dall’associazione per l'Insegnamento della Fisica (Aif), su mandato del Ministero dell'Istruzione.

La competizione riguarda 10 scuole della nostra provincia per un totale di 50 studenti frequentanti il triennio delle scuole superiori. Ogni scuola viene associata su base geografica ad uno dei 60 poli. Ogni polo è coordinato da un docente responsabile individuato dal Gruppo Olifis dell’AIF, il quale ha la responsabilità del coordinamento della prova nelle scuole del suo polo e della correzione degli elaborati avvalendosi di una commissione di docenti da lui individuati. Per il polo di Brindisi la referente è la prof.ssa Anna Maria Valvetri, docente di Fisica al “Giorgi, già componente della commissione per le gare nazionali. La prof.ssa Valvetri è da sempre impegnata nell’attività dell’AIF, che attraverso le olimpiadi promuove lo studio della fisica come materia trasversale allo sviluppo delle competenze nell’ambito tecnico-scientifico.

La prova, uguale per tutti i poli e preparata dal Gruppo Olifis dell’AIF, è divisa in due parti, la prima composta da dieci quesiti a risposta singola aperta e la seconda da tre problemi semplici articolati in più domande.

In premio un posto alla finale Nazionale del 12 Aprile a Senigallia.

Gli studenti selezionati sono cinque per ogni scuola e sono coloro che hanno ottenuto i migliori piazzamenti nelle gare di Istituto del 15 dicembre 2022.

Quest’anno le scuole partecipanti sono: LS Epifanio Ferdinando di Mesagne; LS Fermi – Monticelli di Brindisi; LS Da Vinci di Fasano; LS Punzi di Cisternino; LS Marzolla – Leo _ Durano di Brindisi; IISS Lilla di Francavilla Fontana; IISS Agostinelli di Ceglie; IISS Majorana di Brindisi; ITT Giorgi di Brindisi ( scuola Polo).

La prova si effettuerà in presenza e gli studenti si presenteranno alle ore 8:30 nell’Aula Magna “P. Borsellino” del noto Istituto Brindisino.