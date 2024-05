Fine anno a colori per il liceo artistico musicale "Simone - Durano" di Brindisi

BRINDISI - Per il liceo artistico musicale "Simone - Durano" di Brindisi è in programma una fine d'anno a colori, con due appuntamenti speciali. Martedì 28 Maggio alle ore 17.00 presso la sede dell'Aps Brindisi e le Antiche Strade - ex convento delle scuole Pie in via Tarantini numero 35 a Brindisi - si svolgerà la manifestazione di restituzione di "Emozioni sonore", un itinerario performativo nelle stanze della Pinacoteca Scivales in cui saranno illustrati gli esiti dei Percorsi per le competenza trasversali e per l'orientamento (Pcto) svolti nell'anno scolastico dagli alunni del liceo artistico e musicale "Simone - Durano".

Il progetto "Iconografie artistiche e musicali - Percorsi di valorizzazione dei beni" ha coinvolto gli studenti di tutti gli indirizzi di studio, sotto la guida dei tutor scolastici, nell'interpretazione dei beni artistici attraverso i mezzi espressivi della musica e dell'arte. Saranno presenti alla manifestazione la dirigente scolastica Carmen Taurino, la presidente dell'Aps Rosy Barretta e il tutor aziendale Antonio Melcore, oltre ai referenti del comitato scientifico dell'indirizzo artistico, Barbara Arrigo, e dell'indirizzo musicale, Gaetano Leone. L' ingresso è libero sino a esaurimento posti. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta Facebook a partire dalle ore 17.00.

Il giorno successivo, mercoledì 29 maggio, alle 15:30, nella sede del liceo artistico musicale "Simone - Durano" in via F. Assennato 1 a Brindisi, sarà inaugurata la mostra "Concept Art", curata dagli studenti e dai docenti del liceo artistico del polo liceale "Marzolla Leo Simone Durano". La mostra sarà aperta al pubblico: ad accogliere i visitatori, la dirigente scolastica, Carmen Taurino, gli alunni e i docenti d'indirizzo, Mimma Ardone, Mario Carrozza, Agostino Casalino, Giuseppe Ciracì, Antonio De Maria, Daniele Di Campi, Fabrizia Galasso, Vera Meminaj, Antonio Paladino, Maria Rosaria Perrone, Federico Longo, Luana Vadalà e Laura Valentino.

Un'esplosione di talento, estro e colori aspetta chiunque desideri scoprire l'arte dei giovani con curiosità. La mostra include anche uno spazio dedicato ai Pcto, svolti in collaborazione con le aziende partner. Le opere in mostra sono state realizzate nei laboratori delle discipline dei quattro indirizzi di studio offerti dal liceo: Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Grafica e Scenografia. La mostra è disponibile fino al 31 maggio 2024, dalle ore 15.30 alle 18.00. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.