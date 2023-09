Fusione "Ic Centro" e liceo "Fermi - Monticelli": nasce la "Scuola europea di Brindisi"

BRINDISI – L’istituto comprensivo centro e il liceo scientifico “Fermi - Monticelli” si fondono in un nuovo istituto omnicomprensivo, denominato “Scuola europea di Brindisi”. Invariato l’assetto degli altri otto istituti comprensivi. Questa è la principale novità che emerge dal piano di dimensionamento della rete scolastica “2024-2025” del Comune di Brindisi, tramite una delibera approvata nella giornata odierna dalla giunta comunale. L’esecutivo, in particolare, ha dato l’ok a una relazione a firma dell’assessore alla Pubblica istruzione, Ernestina Sicilia, e del dirigente Nicola Zizzi, in cui viene condivisa la previsione di un unico istituto omnicomprensivo di istruzione primaria e secondaria, sulla base della bozza del piano di dimensionamento proposta dalla Regione Puglia per il Comune di Brindisi.

Sulla base della normativa nazionale vigente vengono attribuite infatti alle regioni le funzioni in materia di istruzione scolastica, di programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e di pianificazione della rete scolastica sulla base dei relativi Piani redatti d’intesa con Province e Comuni per le scuole di propria competenza, rispettivamente per l’istruzione secondaria superiore ed il primo ciclo di istruzione.

Nel valutare la proposta del piano regionale 2024/25, l’amministrazione comunale ha avviato una fase di consultazione con gli istituti comprensivi di Brindisi. Il 31 agosto e il 19 settembre si sono svolte delle riunioni convocate dall’assessore Sicilia. In questa sede i dirigenti scolastici hanno rimarcato “la necessità che vi sia un presidio scolastico in ogni quartiere della città”, “che gli istituti comprensivi statali, popolati da numeri di alunni equamente distribuiti, siano costituiti in modo uniforme nella città” e “che sia valorizzata la presenza della costituenda Scuola Europea”.

Il Comune ha acquisito inoltre le delibere dei consigli di istituto dei vari comprensivi, che hanno espresso le proprie valutazioni sul piano regionale. L’istituto comprensivo Centro si è espresso “a favore della proposta della Regione Puglia di istituire la ‘Scuola Europea di Brindisi’ accorpando l’intero Ic ‘Centro’ e il Liceo ‘Fermi-Monticelli’”. “Va escluso dall’accorpamento - rimarca l’istituto scolastico - il plesso ‘S. Giovanni Bosco’, in quanto appartenente ad altro Comprensivo”.

Le uniche perplessità su tale accorpamento sono state espresse dall’Ic Cappuccini, che con una nota sottoscritta anche dai dirigenti degli Ic Casale, Bozzano – Centro, Sant’Elia – Commenda e Santa Chiara fa notare come “l’istituzione dell’omnicomprensivo ‘Scuola Europea’ priverebbe il quartiere Centro dei presìdi scolastici riferibili ai tre ordini di scuola del primo ciclo. Sarebbe auspicabile spostare solo ed esclusivamente le sezioni di Scuola Europea di scuola infanzia, primaria e secondaria attualmente collocate in via dei Mille’”.

Il Comune di Brindisi dà dunque il via libera alla nascita dell’istituto omnicomprensivo “Scuola Europea di Brindisi”, al netto di eventuali “determinazioni successive di competenza dell’amministrazione provinciale, della Regione Puglia, dell’Ufficio Scolastico Regionale, e fatti salvi ancora l’eventuale ulteriore approfondimento con gli istituti interessati e la proposizione di ulteriori osservazioni – ove occorressero - e/o ulteriori interlocuzioni se previste”.