Geografia, arte e scienze studiate in inglese: l'Ic Cisternino sperimenta la "metodologia Clil"

CISTERNINO - Ha preso avvio in questo anno scolastico presso l’Istituto comprensivo Cisternino, guidato dalla dirigente scolastica Aurelia Speciale, la sperimentazione Clil per una classe prima della scuola primaria.

Clil è l’acronimo di content and language integrated learning. Si tratta di una metodologia didattica innovativa che prevede l’insegnamento di determinate discipline in lingua inglese.

Nello specifico, gli alunni in questione hanno la possibilità di affrontare in lingua inglese, durante la loro settimana scolastica, in tre ore, lo studio di materie come geografia, arte e scienze, grazie al prezioso supporto e alla professionalità della docente bilingue Maria Convertino.

L’attivazione di tale sperimentazione presso l’Istituto comprensivo Cisternino nasce dalla proficua ed ormai collaudata collaborazione con l’”Oxford College Mita” di Ceglie Messapica, ente formatore con il quale per l’appunto la scuola ha già attivato altre cooperazioni di successo, tutte finalizzate ad un’offerta formativa sempre più al passo con i tempi. In diverse occasioni, agli alunni è stata garantita la possibilità di conoscere e sperimentare nuove metodologie didattiche, coinvolgenti e che li facessero sentire sempre più protagonisti del loro apprendimento.

Anche l’attivazione del Clil si inserisce in quest’ottica. Dopo poche settimane dalla sua messa in opera, la sperimentazione sembra promettere bene, soprattutto in termini di entusiasmo da parte degli alunni coinvolti e, fermamente convinti che l’apprendimento debba necessariamente passare attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva, si dichiarano molto soddisfatti, per questo inizio, sia la dirigente scolastica che i docenti.