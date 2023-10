"ScuolAperta", il "Giorgi" presenta la propria offerta formativa a genitori e studenti

BRINDISI - Domenica 5 novembre l'istituto tecnico tecnologico "Giovanni Giorgi" di Brindisi inaugurerà le attività di "ScuolAperta", ospitando le famiglie delle studentesse e degli studenti di terza media a partire dalle ore 10:00. Gli ospiti potranno scoprire le novità dell'offerta formativa dell'istituto, con l'introduzione delle materie di Robotica, Domotica e Autotica nell'indirizzo di Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, visitando i tanti laboratori di cui è dotata la scuola. Per l'occasione, incontreranno anche il dirigente scolastico, Mina Fabrizio, il suo staff, tanti docenti e studenti che insieme illustreranno quello che si fa al "Giorgi".

Si legge in una nota dell'istituto: "Il 'Giorgi' rappresenta un'eccellenza della scuola pugliese, perché da oltre 60 anni forma studentesse e studenti professionisti in diversi campi del settore tecnologico. Infatti, offre al territorio brindisino e leccese percorsi di formazione e specializzazione in Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, Meccanica, Meccatronica ed Energia, aprendo le porte del futuro a tantissimi diplomati, che hanno trovato occupazione in poco tempo e che si sono distinti negli studi accademici".

Per più di 60 anni, il motto del "Giorgi" è stato coltivare il futuro, per adeguare le competenze delle alunne e degli alunni alle esigenze della vita quotidiana e del lavoro nel mondo contemporaneo. Ed è per questo che continua ad aprirsi al nuovo, innovando costantemente l'offerta formativa, offrendo percorsi scientifico-tecnologici (Stem) a ragazze e ragazzi, promuovendo la parità di genere. Questi percorsi favoriscono una mentalità basata sulla risoluzione di problemi, alla base delle innovazioni tecnologiche che guidano il progresso nella società.

L'ingresso è libero e non occorre prenotazione. "ScuolAperta" ritornerà nelle domeniche del 17 dicembre 2023 e del 14-21-28 gennaio 2024, sempre negli stessi orari. E' possibile essere informati sulle numerose attività e novità della scuola visitando il sito www.ittgiorgi.edu.it, la pagine Facebook @ITTGiorgiBrindisi e Instagram itt_giorgi_brindisi.