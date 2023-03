"Pi greco day", a Brindisi si celebra la giornata dedicata al “famoso valore” matematico

BRINDISI - Venerdì 17 marzo alle ore 10.00 presso la palestra della Marzabotto l’Ic Bozzano-Centro celebra il Pi Greco Day, giornata internazionale dedicata al “famoso valore” matematico 3,14.

La giornata si inserisce nella “nostra” settimana della matematica che si concluderà sabato 18 marzo con le Semifinali dei Giochi Internazionali dell’Università Bocconi, che si svolgeranno presso la sede della Marzabotto.

Il tema del Pi Day 2023 è Matematica per tutte le persone, perché la matematica fa parte della vita quotidiana di ognuno di noi, non è “solo roba da geni”, non è “solo roba da uomini”, “non ha colore”.

La giornata avrà inizio con l’inaugurazione della mostra del fumetto matematico e proseguirà in palestra dove i ragazzi delle classi coinvolte rappresenteranno a modo loro matematici famosi da Archimede ad Einstein passando per Ippazia d’Alessandria e tre matematiche afro-americane Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, che con difficoltà hanno lavorato come calcolatrici per la Nasa, affrontando i problemi derivanti dalle leggi a sfavore del colore della loro pelle e dall’insofferenza degli uomini verso la richiesta dei diritti femminili.

Durante l’evento si susseguiranno performance sul tema. Saranno, inoltre, consegnate le targhe ai primi tre classificati nelle categorie dei Giochi Matematici d’Autunno svoltisi il 21 novembre 2022.

Saranno presenti il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Isabella Lettori.

Dialogherà con i nostri ragazzi Giuseppe Ninno, meglio noto come Mandrake.

Nello spirito di solidarietà che contraddistingue la nostra scuola, in questa occasione abbiamo pensato di devolvere un contributo volontario alla Colonia Felina Brindisi Odv, sita in via Appia.