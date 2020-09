Organico aggiuntivo per le scuole: riunione dei presidi al Giorgi

BRINDISI - Giovedì 17 settembre, a partire dalle ore 11:00, l’Itt “Giovanni Giorgi” di Brindisi ospiterà nell’Aula Magna “Paolo Borsellino” una conferenza di servizio rivolta a tutti i dirigenti scolastici di Brindisi e provincia. All’incontro, durante il quale si parlerà dell’organico aggiuntivo da assegnare nel corrente anno scolastico per il rientro a scuola, parteciperanno il direttore generale dell’UsrPuglia, Anna Cammalleri, e il dirigente dell’ufficio 4 di Brindisi, Giuseppina Lotito.

Le assunzioni straordinarie nella scuola per il prossimo anno scolastico saranno, infatti, effettuate dai dirigenti scolastici su delega degli Uffici Scolastici provinciali, in seguito al Decreto “Rilancio” -legge 77/17 luglio 2020. Durante i mesi estivi, l’Urs Puglia e Usp di Brindisi hanno effettuato diverse rilevazioni sulle esigenze delle Scuole del territorio, per meglio affrontare le problematiche dell’emergenza Covid 19. Questo ha permesso di quantificare il numero di assunzioni straordinarie per garantire la ripartenza delle stesse.