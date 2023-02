Sviluppo sostenibile e impatto ambientale: nuovo incontro all'Itt Giorgi

Sabato 25 marzo, all’Itt “Giovanni Giorgi” di Brindisi, si terrà l’ultimo dei quattro incontri tenuti dal Rotary Club Lecce Sud per promuovere lo sviluppo sostenibile e incoraggiare gli studenti ad assumere strategie per ridurre l'impatto ambientale.

Da anni il “Giorgi” promuove iniziative che educhino i propri studenti alla sostenibilità ambientale, perché sono proprio loro gli artefici del futuro del Pianeta. Alle tante iniziative sul tema proposte in questo anno scolastico, si è aggiunta quella del Rotary Club Lecce Sud che ha avviato il progetto “Tuteliamo l’ambiente”. Il progetto prevede incontri con studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado sulle tematiche di salvaguardia ambientale, sulle energie alternative e sulla diffusione di buone pratiche che portino alla riduzione delle emissioni di CO2.

L’Itt G. Giorgi di Brindisi ha voluto coinvolgere tutte le classi nelle attività progettuali proposte dal Rotary Club Lecce Sud. In particolare, sono stati programmati, nell’Aula Magna “Paolo Borsellino” dell’Istituto, sedici interventi distribuiti in quattro giornate, che si concluderanno sabato 25 febbraio 2023. Le tematiche affrontate dagli esperti nel corso degli incontri sono state: “Degrado ambientale e cambiamenti climatici” (Gen. Pil F. Fino), “Società e rifiuti” (Ing. S. Pelagalli), “Le energie alternative” (Ing. R. Mandurino), “Riduzione delle emissioni di CO2 e uso delle energie rinnovabili per l’autotrazione” (Ing. R. Giannone).