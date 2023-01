Istituto Commenda, concorso letterario dedicato agli amici a quattro zampe

BRINDISI - Cosa rappresentano per noi i nostri animali? Quali emozioni ci suscitano, quali sentimenti proviamo, cosa ci aiutano a sopportare, cosa non sopportiamo di loro e della loro spensieratezza? Con questi, e con tanti altri interrogativi, quest'anno l'istituo comprensivo Commenda di Brindisi ha indetto, con il patrocinio del Comune di Brindisi e in collaborazione con la scuola di musica "G. Frescobaldi", la quarta edizione del concorso letterario "La lettera… un gioiello prezioso da donare agli animali, compagni di vita nell'universo".

Numerosissime sono state le lettere giunte. E arduo è stato, per la giuria, premiare i vincitori. Difficile dare un giudizio all'amore, ma eccezionale, come sempre, è stato scoprire quanta parte dei propri pensieri e dei propri stati d'animo ogni partecipante abbia messo in gioco. "Credo di poter dire – afferma la dirigente scolastica, Patrizia Carra – che il nostro concorso letterario sia diventato un appuntamento particolarmente atteso dalla cittadinanza. In un'epoca in cui la scrittura sembra a volte qualcosa di lontano e superato e in cui siamo portati ad essere troppo spesso sulla difensiva nei riguardi del mondo che ci circonda, mettere nero su bianco e affidare i propri ricordi e i propri sentimenti con fiducia all'altro diviene sorprendentemente semplice".

"Il tema di quest'anno poi - continua la dirigente - è stato molto sentito, la maggior parte di noi ha avuto, nella propria esperienza di vita, un momento in cui ha condiviso un breve o lungo cammino con un animale. Ognuno di noi sa cosa c'è di magico nel rapporto tra uomo e animale; e conosce il sorriso che i nostri amici ci sanno donare e lo sconforto che si prova a causa della loro perdita. Immaginavamo che il tema sarebbe piaciuto, non credevamo che sarebbe piaciuto così tanto".

E dunque, il prossimo 24 gennaio presso l'aula magna del plesso "Giulio Cesare" dell'istituto comprensivo Commenda, si terrà la premiazione del concorso. Le lettere vincitrici saranno declamate dal maestro Mino Profico e dagli allievi del Laboratorio teatrale della scuola Frescobaldi e saranno premiate dalla libreria "Pupilla" di Chiara Sergio, dalla "Mondadori Bookstore", dall'Agenzia Libraria Zanichelli e da Mamà Panzerotti, dal Wwf e dalla Lepa, Lega Protezione Animali di Brindisi.

In occasione della premiazione interverranno la dirigente scolastica, Patrizia Carra, l'assessore alle Politiche sociali, Isabella Lettori, il professor Giuseppe Gioffredi, docente di Diritto Internazionale dell'Università del Salento, Luana Mia Pirelli, consigliere comunale con delega al benessere degli animali, Michele Sardano, presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Brindisi, Terry Lotesoriere, educatrice cinofila, la professoressa Federica Rollo, docente di Lettere dell'istituto comprensivo Commenda. L'appuntamento è per le ore 17.