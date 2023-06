L'istituto comprensivo Bozzano-Centro si prepara per la fine dell'anno scolastico

BRINDISI - E’ arrivata la fine dell’anno scolastico in corso ma l'istituto comprensivo "Bozzano-Centro" di Brindisi è ancora in pieno fermento per la preparazione e l’organizzazione delle manifestazioni finali nei singoli plessi dell’istituto. Si comincia oggi, 5 giugno, con l’evento "Un mare di note" presso la Lega Navale di Brindisi, dove il coro e l’orchestra, reduci dalla vittoria, entrambi, del primo premio in concorsi musicali nazionali (Umberto Giordano a Foggia per il coro e M.G. Cutuli a Crotone per l’orchestra), si esibiranno cantando e suonando brani classici e non. Saranno accompagnati dalle cheerleaders di istituto e dalle performance di alcuni docenti.

Sarà un modo per "riassumere" un intero anno scolastico vissuto intensamente e che è stato ricchissimo di iniziative interne ed esterne alla scuola. Mercoledì 7 giugno, invece, sarà la volta della "Festa dello Sport" presso il cortile del plesso Marzabotto, dove gli alunni della Virgilio-Marzabotto gareggeranno in diverse specialità guidati dai docenti di educazione motoria, grazie ai quali hanno partecipato alle varie fasi dei campionati studenteschi.

Ma la "Festa dello Sport", conclusiva del Progetto Scuola Attiva Kids, sarà anche venerdì 9 giugno presso il plesso di via Austria, dove gli alunni della primaria di via Austria e di via Sele, saranno coinvolti in divertenti e variegate attività motorie. Nei singoli plessi dell’istituto si terranno eventi conclusivi e "festosi" secondo le date comunicate dai docenti ai genitori, per salutare l’anno che sta volgendo alla sua naturale conclusione.

Per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria è previsto il saluto finale con il lancio del tocco alla conclusione della sessione d’esame. Recita un comunicato dell'istituto: "I genitori sono nostri graditissimi ospiti, vi aspettiamo. Auguriamo a tutti i nostri alunni che 'il loro cielo sia sempre più blu e che col coraggio, l’altruismo e la fantasia non abbiano paura di tirare un calcio di rigore'".