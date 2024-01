Brindisi, “Cancro io ti boccio”: l’Ic Casale sostiene la campagna dell’Airc

BRINDISI - Per il secondo anno consecutivo la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi aderirà alla campagna di sostegno alla ricerca “Cancro io ti boccio” sostenuta dall’Airc.

Venerdì 26 Gennaio dalle ore 8,15 alle ore 10,30 presso il plesso “Kennedy”, in via Primo Longobardo, 5 al rione Casale, sarà possibile trovare ragazzi, docenti e genitori impegnati nella vendita delle "Arance della salute", delle marmellate e del miele. Il ricavato della raccolta finanzierà la migliore ricerca sul cancro e i ragazzi impegnati in un'esperienza di volontariato scopriranno l'importanza di una cittadinanza attiva e il valore della ricerca scientifica.

Sosteniamo insieme la ricerca bocciamo finalmente il cancro!

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui