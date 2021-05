Campionato scolastico regionale di scacchi, il comprensivo "Dante Alighieri" conquista il primo posto

VILLA CASTELLI - Obiettivo centrato, oltre ogni più rosea previsione, per il quartetto di scacchiste dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Villa Castelli, grazie ad una eccezionale prestazione al campionato regionale di scacchi che si è svolto in modalità on line il 25 e 26 maggio 2021. Ludovica Menga, Giovanna Chirico, Ilaria Ciaccia e Noha Abdelhedi sono risultate vincitrici in ognuno dei sei incontri a squadre, nei quali si sono confrontate con le varie rappresentative di tutta la regione, con ben ventuno incontri individuali vinti, due pareggiati, uno solo perso e con un vantaggio di ben dieci punti sulla seconda squadra classificata.

“La nostra scuola non è nuova a queste imprese - afferma la dirigente scolastica Maria Grazia Rongo - infatti, già due anni fa, le nostre alunne hanno superato brillantemente le fasi provinciale e regionale ottenendo un onorevole piazzamento in quella nazionale, mentre, soltanto la sospensione di tali attività, per le note vicende sanitarie, ha impedito loro di potersi esprimere sugli stessi livelli nello scorso anno scolastico. Ringrazio sentitamente il professore Giovanni Santoro che, con passione e competenza, si occupa da anni nel nostro istituto della formazione rivolta all’apprendimento dell’attività degli scacchi”.