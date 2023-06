L'istituto "Morvillo Falcone" di Brindisi si aggiudica il premio "Franco Arina"

BRINDISI - Un’altra occasione di festa al "Morvillo Falcone" di Brindisi che, in questi giorni, ha ricevuto la notizia di aver vinto, tra 35 progetti proposti, il premio "Franco Arina", dedicato a Franco Arina, sindaco più volte della città di Brindisi tra il 1967 e il 1994. Il progetto è stato accolto con entusiasmo dall’istituto per il suo intento di offrire l’opportunità agli studenti di cimentarsi con una proposta organizzativa per il benessere e la crescita economica della città di Brindisi.

Il progetto presentato dalla studentessa del Morvillo Falcone si intitola "Brindisi Fashion Week" e vede la realizzazione di una settimana dedicata alla moda, unendo la storia locale, le tradizioni popolari e lo sviluppo ecosostenibile. L’amore per il proprio territorio, infatti, trasuda dalle parole di Marta Zanzariello: "Sono una ragazza che vive la città di Brindisi in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue sfaccettature. Ritengo che Brindisi sia una città dalle mille risorse, anche se una serie di circostanze ne hanno impedito la piena espressione e il pieno sviluppo e, di conseguenza, di essere al passo con i tempi rispondendo alle varie richieste sociali e ambientali. Sono un’appassionata di arte e moda, amante del fashion system che non ha intenzione di lasciare il proprio Paese e la propria città per andare a trovare lavoro altrove. Frequento il terzo anno dell’Ipsss 'F. L. Morvillo Falcone' di Brindisi - indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy - e, per questo motivo, ho ideato la 'Brindisi Fashion Week'. Questa settimana fashion a Brindisi potrebbe essere un evento esclusivo che metterà in risalto il patrimonio urbano e il talento creativo di professionisti, esperti stilisti e fashion designer mirando alla valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, culturale e artigianale locale. L’intento della manifestazione sarà quello di dar voce all’artigianato e alla creatività locale, grazie a modelle professioniste che presenteranno le nuove creazioni degli stilisti, la manifestazione porrà la propria essenza nella grande creatività dei maestri sarti locali e darà la possibilità a Brindisi, fonte di ispirazione di diventare così, per la prima volta nella sua storia, capitale della moda".