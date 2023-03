Istituto Morvillo Falcone, la giornata inaugurale della "Settimana della scienza"

BRINDISI - Si è tenuta oggi, lunedì 27 marzo 2023, la giornata inaugurale della “Settimana della scienza” al Morvillo Falcone di Brindisi. Per una settimana, infatti, gli studenti delle classi quarte e quinte avranno modo di conoscere docenti universitari ed esperti del proprio settore che porteranno le loro conoscenze ed esperienze all’interno dell’istituto.

Oggi, ad aprire i lavori, sono stati presenti i protagonisti del territorio: il magnifico rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice, il presidente della provincia, Antonio Matarrelli, e il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.

Il magnifico rettore, nel presentare l’Università del Salento, ha spinto gli studenti a credere in loro stessi e nel loro territorio, a riscoprire la bellezza e l’orgoglio nelle proprie radici, investendo per la propria città il loro bene più prezioso: i loro sogni e ambizioni per il futuro.

Ogni giorno della settimana della scienza sarà dedicato a uno degli indirizzi dell’istituto: la prima giornata è stata dedicata all’indirizzo Arti ausiliare ottico. Con l’aiuto del professore Maurizio Martino, presidente del corso di studi in Ottica e Optometria dell’università, gli studenti hanno potuto familiarizzare con strumenti innovativi e sperimentali dell’Università del Salento.