Istituto Sant'Elia-Commenda, accolte delegazioni straniere per il progetto Erasmus+

BRINDISI - Dal 22 al 26 maggio, l’istituto comprensivo Sant’Elia Commenda ospiterà 18 alunni e 6 docenti provenienti da Francia, Turchia e Romania grazie al progetto Erasmus+ “Act for environment”.

Quello con il programma di mobilità europea è divenuto, ormai, per l’Istituto brindisino un appuntamento fisso, che ha consentito a diversi studenti, nel corso degli ultimi anni, di conoscere altre culture, di viaggiare, di provare nuove emozioni, tra sorprese e sfide da affrontare, di condividere buone pratiche educative.

Oggi, lunedì 22, le delegazioni straniere sono state accolte nell’aula magna della scuola secondaria di primogGrado Mantegna 23, dal dirigente scolastico, Lucia Portolano, dalla docente Ferraro, referente del progetto, e dagli alunni delle prime classi dell’istituto che, per l’occasione, hanno preparato un’esibizione canora molto coinvolgente alternando l’esecuzione di brani in italiano, inglese e francese.

Obiettivi fondamentali del progetto “Act for environment” sono l’inclusione, la memoria storico-culturale e lo sviluppo sostenibile, con una particolare attenzione a tutte quelle scelte e azioni che possono salvaguardare l’ambiente.

Fitto il programma delle attività previste per questa mobilità: nel pomeriggio del 22 è stata pianificata un’escursione presso l’Area marina protetta di Torre Guaceto. Poi martedì 23 i ragazzi incontreranno, presso la scuolasSecondaria di Via Mantegna, un esperto del Wwf, saranno coinvolti in un laboratorio creativo sul riciclo per poi visitare Parco Buscicchio, bene comune del quartiere Sant’Elia.

Nei giorni successivi studenti e docenti raggiungeranno, per una visita guidata, Alberobello, con i suoi trulli, patrimonio mondiale dell’Unesco, e il Castello Normanno Svevo di Mesagne.

È prevista anche una visita presso la masseria didattica San Paolo di Tuturano, azienda agricola biologica, espressione tipica del nostro territorio.

Non poteva mancare, naturalmente, un tour in città per far apprezzare agli ospiti il patrimonio storico, artistico e culturale di Brindisi.

Gli alunni dell’istituto Comprensivo Sant’Elia-Commenda sono emozionati per questa nuova esperienza e contenti di far conoscere la loro scuola, le loro attività, le bellezze e le tradizioni della nostra regione ai compagni dei Paesi impegnati nel progetto.

Alcuni di loro ospiteranno nelle proprie case gli studenti francesi, turchi e rumeni, continuando, nella loro vita quotidiana, i percorsi già iniziati a scuola e condividendoli con le proprie famiglie.

È questa la grande magia dell’Erasmus che proietta, per alcuni giorni, adulti e ragazzi in una dimensione diversa, a contatto con persone con un’altra cultura e con altre abitudini ma con uguali obiettivi, come quello di proteggere la nostra casa comune, il nostro pianeta.

Questi giorni saranno per tutta la comunità scolastica un’occasione di crescita, di arricchimento, e daranno agli alunni la possibilità di vivere appieno i valori della cittadinanza europea.