Itt "Giorgi" di Brindisi: l'open day con lezioni brevi monotematiche

BRINDISI - Domenica 17 dicembre l’Itt "Giovanni Giorgi" di Brindisi riaprirà le porte alle famiglie delle studentesse e degli studenti di terza media a partire dalle ore 10:00. Per l’occasione, sarà inaugurato il progetto "Steam e dintorni. Quando l'innovazione incontra la didattica di ogni giorno". Esso consiste nella possibilità di fruire, all’interno delle giornate di apertura della scuola, di lezioni brevi monotematiche opportunamente confezionate per gli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado. La Lezione breve è la trattazione di uno specifico argomento del piano di studi a "misura" degli alunni di classe terza, atta a suscitare interesse e curiosità.

All’interno della giornata si potrà assistere a un massimo di due mini-lezioni, con l’opportunità di partecipare alle altre nelle domeniche successive, e cioè il 14-21-28 gennaio e 4 febbraio 2024. Gli ospiti potranno incontrare anche il dirigente scolastico, Mina Fabrizio, il suo staff, tanti docenti e studenti che insieme illustreranno quello che si fa al "Giorgi". Il "Giorgi" rappresenta un’eccellenza della scuola pugliese, perché da oltre 60 anni forma studentesse e studenti professionisti in diversi campi del settore tecnologico. Infatti, offre al territorio brindisino e leccese percorsi di formazione e specializzazione in nformatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, Meccanica, Meccatronica ed Energia, aprendo le porte del futuro a tantissimi diplomati, che hanno trovato occupazione in poco tempo e che si sono distinti negli studi accademici.

Per più di 60 anni, il motto del "Giorgi" è stato coltivare il futuro, per adeguare le competenze delle alunne e degli alunni alle esigenze della vita quotidiana e del lavoro nel mondo contemporaneo. Ed è per questo che continua ad aprirsi al nuovo, innovando costantemente l’offerta formativa, offrendo percorsi scientifico-tecnologici (Stem) a ragazze e ragazzi, promuovendo la parità di genere. Questi percorsi favoriscono una mentalità basata sulla risoluzione di problemi, alla base delle innovazioni tecnologiche che guidano il progresso nella società.

L’ingresso è libero e non occorre prenotazione. Scuola Aperta ritornerà nelle domeniche del 14, 21, 28 gennaio e 4 febbraio, sempre negli stessi orari.