All'Itt Giorgi un laboratorio di Tecnologia meccanica realizzato da Scandiuzzi

BRINDISI - Giovedì 2 dicembre prossimo alle ore 10, presso l’Aula Magna “Paolo Borsellino” dell'Itt Giorgi, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del laboratorio di Tecnologia meccanica realizzato in collaborazione con l’azienda Scandiuzzi.

L’inaugurazione del laboratorio di Tecnologia meccanica, nel quale la Scandiuzzi ha realizzato tre postazioni di saldatura complete, da inizio ad una fruttuosa collaborazione tra il noto istituto brindisino e l’azienda metalmecanica del Cavalier Renzo Scandiuzzi, che ha deciso di “investire” nell’Itt Giorgi proprie risorse per perseguire un obiettivo strategico: contribuire a formare personale specializzato. Infatti, dodici alunni del quarto anno di Meccanica potranno da febbraio integrare le loro competenze di base con corsi teorico-pratici tenuti in forma congiunta da docenti interni e dipendenti esperti della Scandiuzzi attraverso un percorso di 160 ore.

Per questo progetto l’Istituto si è avvalso anche della collaborazione dell’associazione “ex allievi del Giorgi” con il suo presidente avv. Antonio Andreucci. L’associazione, che raccoglie ex alunni ed ex docenti, affianca il personale della scuola e la dirigenza nel perseguire progetti specifici legati al territorio e al mondo del lavoro.