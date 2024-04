Legalità, alla "Crudomonte" incontro con il sostituto procuratore Apollonio

BRINDISI - Domani, martedì 23 aprile, nella biblioteca del plesso "Crudomonte", gli alunni della scuola secondaria di I grado dell'istituto comprensivo Sant'Elia Commenda dialogheranno con il sostituto procuratore Andrea Apollonio nell'ambito del progetto "La giustizia adotta la scuola" promosso dalla Fondazione Occorsio. Il progetto, che vede la partecipazione di 40 scuole italiane, consiste nell'adozione annuale di una o più classi da parte di un magistrato o di un addetto delle forze dell'ordine, in collaborazione con storici, giornalisti, economisti che seguano il percorso degli studenti raccontando proprie esperienze dirette e indirette.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni alla legalità e alla cultura della memoria attraverso la conoscenza del significato concreto dei valori della cittadinanza italiana ed europea, il potenziamento di una lettura critica degli eventi e delle ricostruzioni e lo sviluppo della capacità di discernimento delle notizie e delle informazioni. Gli alunni delle classi 2C e 2D, individuati per seguire questo percorso, si sono documentati sugli "anni di piombo", che rappresentano un periodo di vittoria delle istituzioni repubblicane contro la minaccia terroristica e criminale, vittoria conseguita grazie al sacrificio di molti che meritano di essere ricordati, tra i quali lo stesso Vittorio Occorsio, il primo magistrato ad essere assassinato dal terrorismo politico a Roma.

Alle due classi è stato assegnato come tutor il dottor Apollonio, salentino, in magistratura dal 2018, attualmente in servizio in Sicilia, autore e curatore di numerosi saggi sulle mafie. I ragazzi, che hanno scelto come figura simbolo della lotta alla criminalità nella regione Renata Fonte, hanno già conosciuto, in video conferenza, il dottor Apollonio, che ha parlato loro non solo di Renata Fonte ma anche delle organizzazioni criminali nel nostro Paese, della Sacra Corona Unita, del ruolo della magistratura e del suo lavoro di procuratore.

Martedì, alle ore 10.00, il sostituto procuratore, accolto dalla dirigente, Lucia Portolano, racconterà alla giovane platea le sue esperienze, lasciando ampio spazio alle domande e alle curiosità dei ragazzi. Una bellissima occasione per approfondire le vicende socio-economiche degli anni recenti della storia d’Italia, per conoscere del funzionamento della giustizia, per riflettere sull’importanza, ieri come oggi, del contrasto alla criminalità attraverso la cultura della legalità.