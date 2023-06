Matarrelli, lettera ai maturandi: "Non dimenticate di sorridere, sempre e comunque"

Stamattina alle 8.30 per gli studenti impegnati con gli esami di maturità suonerà una campanella speciale, di quelle che non si dimenticano più.

“Care ragazze, cari ragazzi - scrive il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli - voglio augurarvi tanta serenità e fiducia nel domani: la sfida che state per affrontare vi sta sembrando probabilmente un’impresa titanica. E se può consolarvi, per tutti - me compreso - è stato così. E invece - continua - lasciatevelo dire da chi ci è passato quasi 30 anni fa, non lo è: la parte più difficile di un percorso costellato da mille emozioni, da un bagaglio di conoscenze comunque incalcolabili, cementato dalle inevitabili delusioni che aiutano a crescere, vi ha già portato alla soglia che state per varcare, rendendovi le persone che siete, pronte ad affrontare una prova che, per quanto oggi sembri grande, è poca cosa rispetto alle vostre capacità, al vostro coraggio e alla forza di volontà già dimostrata in chissà quanti altri momenti”.

“E allora - conclude il Presidente Matarrelli - forza ragazzi, date il meglio di voi stessi. E soprattutto non dimenticate di sorridere, sempre e comunque: è un esame, è importante, ma non è la vita”.