"Il Sogno di Luz" arriva nelle scuole, imprenditori donano 156 libri sullo spreco alimentare

CEGLIE MESSAPICA - La promozione della lettura cresce solo se si agisce nelle scuole con il supporto dell'istituzione scolastica da un lato e dell'inziiativa privata dall'altro. Proprio seguendo questa strada "Il Sogno di Luz", il fumetto scritto da Lucrezia Argentiero, giornalista e scrittrice di Ceglie Messapica, che insegna ai bambini a non selezionare frutta e verdura inseguendo la bellezza esteriore, ma a essere cittadini consapevoli e rispettosi di un Pianeta sempre più fragile e delicato, è arrivato nelle scuole primarie di Ceglie Messapica grazie al buon cuore di alcuni imprenditori locali. Infatti 156 libri sono stati donati tutti i bambini che frequentano il quarto anno delle scuole Primarie cegliesi che potranno, così, leggere la favola di Luz e del paese di Biancolatte, durante le vacanze natalizie.

" 'Il sogno di Luz' è un lavoro interamente made in Ceglie - dichiara Lucrezia Argentiero - e unire gli 'imprenditori di cuore' in questa iniziativa mi ha fatto sentire parte di una comunità che non sta ferma e che si muove in autonomia per portare avanti le idee, inseguendo i sogni proprio come Luz. Un regalo per far 'viaggiare' tematiche importanti e per far sentire la vicinanza e il calore di un’intera comunità. Per cambiare il mondo bisogna essere uniti e una comunità fatta di molti 'imprenditori di cuore' non può che essere unita. Alle maestre, alle dirigenti e a quanti ci stanno supportando in questa fantastica e colorata avventura, va la mia gratitudine e quella di Luz."