Iiss Epifanio Ferdinando, partono gli Open Days per famiglie e futuri studenti

MESAGNE - Nell'ambito delle attività di orientamento in entrata, l’Iiss Epifanio Ferdinando di Mesagne dà l’avvio agli Open Days mirati a offrire risposte al bisogno dei ragazzi e delle famiglie che si preparano a scegliere il percorso di studio a conclusione della scuola secondaria di primo grado. Si inizia domenica 14 novembre, dalle ore 10 alle ore 12.30 in presenza, nel rispetto delle norme anti-Covid, presso le sedi del liceo scientifico e delle scienze applicate in via Eschilo a Mesagne, del liceo coreutico e del tecnico economico in via Damiano Chiesa a Mesagne, del tecnico tecnologico in via Grazia Deledda 2 a San Pancrazio Salentino.

Per partecipare agli Open Days occorre inviare una mail ai referenti di indirizzo segnalando la data prescelta: liceo scientifico/scienze applicate: mariagiovanna.caforio@iissferdinando.edu.it; liceo coreutico: claudia.cirillo@iissferdinando.edu.it; tecnico economico: vincenzo.caforio@iissferdinando.edu.it; tecnico tecnologico: tecnologico@iissferdinando.edu.it

Durante questi incontri le famiglie e gli studenti incontreranno docenti e studenti dei vari indirizzi i quali illustreranno i vari percorsi di studio attraverso esperienze vissute, materiali multimediali e saranno a disposizione per qualsiasi dubbio, richiesta o necessità. Gli altri incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: domenica 28 novembre 10-12:30; domenica 12 dicembre 10-12:30; domenica 19 dicembre 10-12:30; domenica 16 gennaio 10-12:30; sabato 22 gennaio 17-19; domenica 23 gennaio 10-12:30.

Il Ferdinando offre la seguente offerta formativa così articolata nei corsi di studi: liceo scientifico, liceo scientifico con opzione delle scienze applicate; liceo coreutico; istituto tecnico economico (turismo,amministrazione, finanza e marketing / servizi informativi aziendali; istituto tecnico tecnologico (meccanica e meccatronica, corso diurno e serale).