La moda del Morvillo Falcone debutta a San Vito Dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - L'Ipsss "Morvillo Falcone" di Brindisi è lieto di inaugurare ufficialmente l'indirizzo "Industria e artigianato per il made in Italy" presso la sede di San Vito dei Normanni, attraverso la sfilata "La moda del Morvillo debutta a San Vito", evento patrocinato dal comune di San Vito e sostenuto dal moto club "Brundisium".

L'indirizzo di studio oggetto di inaugurazione consente agli studenti di sviluppare competenze trasversali e spendibili nel mercato del lavoro, favorendo l'inserimento in un contesto lavorativo in grado di valorizzare il territorio e la produzione artigianale. Alle ore 10 di domenica 4 dicembre 2022, presso l'edificio ex Fadda, in via Brindisi, 126, infatti, sarà possibile ammirare i primi abiti già realizzati nella sede di San Vito dei Normanni e le creazioni già conclamate dell'istituto, come l'abito denominato "Cartolina", l'abito "Mesagne" e l'abito "Marcella", vincitori di diversi premi. La sfilata sarà inoltre l'occasione per inaugurare il primo abito dedicato al Comune di San Vito dei Normanni.

La sfilata avrà anche un momento musicale organizzato dal gruppo Tarricata che, negli ultimi anni, si è impegnato nel ricordo di Lorenzo Caiolo, compianto professore dell'istituto che tanto si è speso per la comunità, scolastica e non, sanvitese.