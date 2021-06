L’Ipsss Morvillo-Falcone sul podio in due concorsi nazionali

BRINDISI - L’Istituto professionale per i Servizi sociali “Francesca Laura Morvillo Falcone” di Brindisi conclude l’anno scolastico in bellezza: primo e terzo posto nella classifica nazionale nel progetto “Penso positivo – Educare alla finanza”, nonché miglior podcast nel concorso “Nomadi Creativi”, con tanto di proclamazione in programma lunedì 21 giugno alle ore 13,00 ripresa dalle telecamere del canale satellitare “Class Cnbc”.

Il contest legato alla terza edizione del progetto “Penso positivo – Educare alla finanza”, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, si è concluso lo scorso 31 maggio, e nella classifica dei migliori studenti compaiono due studentesse dell’Ipsss Morvillo Falcone di Brindisi, che si sono classificate al primo e terzo posto nazionale: Naomi Bataccia è arrivata prima, e Giada Saponaro è arrivata terza, entrambe frequentano la classe 3B indirizzo Ottico, e ad entrambe verrà donata una gift card, “per premiare il loro impegno e la loro dedizione” come scrive il vice segretario generale di Unioncamere dott. Sandro Pettinato, il quale aggiunge: “voglio ringraziare l’Istituto Morvillo Falcone di Brindisi e il corpo docenti per la promozione del progetto tra le alunne e gli alunni”.

E’ sempre di questi giorni, inoltre, la notizia della designazione tra i migliori podcast in una delle categorie selezionate dalla giuria del concorso nazionale “Nomadi Creativi”, organizzato da Salone dello Studente – Campus Orienta Digital. I due podcast presentati dagli studenti del Morvillo Falcone sono stati dedicati alla memoria di due ragazze tragicamente scomparse: Melissa Bassi e Noemi Durini. La proclamazione verrà registrata lunedì prossimo 21 giugno, e mandata in onda sul canale 507 di Sky: sabato 26 giugno alle 11,00 e alle 23,00 e domenica 27 giugno alle ore 9 e alle 18.

“Accogliamo con grande gioia – afferma la Dirigente scolastica dell’Ipsss Morvillo Falcone, dott.ssa Irene Esposito – questi risultati eccezionali raggiunti ancora una volta da nostri studenti in due concorsi nazionali. Misurarsi con i pari è un banco di prova per gli studenti, che in questo modo arricchiscono di motivazioni ed esperienze il loro bagaglio culturale. Per questo motivo il nostro Istituto incoraggia sempre la partecipazione a progetti e concorsi. Con Nomadi Creativi, inoltre, sono state ricordate due ragazzi che hanno perso la vita precocemente, quindi è stata anche un'occasione in più per onorare la loro memoria”.