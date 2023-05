Muovin_festa… per la legalità": una giornata dedicata ai bambini della scuola primaria

MESAGNE - "Muovin_festa… per la legalità" è una giornata di festa con attività di gioco-sport per tutte le classi di scuola primaria. L'evento, che si svolgerà presso lo stadio comunale "A. Guarini" di Mesagne venerdì 12 maggio, si inserisce come azione del progetto Muovinsieme oltre che nel programma delle iniziative con l'obiettivo di far sperimentare, conoscere e interiorizzare il valore della legalità attraverso il gioco e il movimento.

Il progetto "Muovinsieme – Scuola e comunità in movimento" proposto dal dipartimento di prevenzione Asl di Brindisi e a cura del 2° circolo "Giovanni XXIII" di Mesagne, con la collaborazione del Comune di Mesagne, ha lo scopo di realizzare passeggiate e didattica all'aperto per favorire il benessere psico-fisico dei bambini dai 3 agli 11 anni, per migliorare gli apprendimenti, per combattere la sedentarietà, per consolidare le relazioni tra coetanei e la conoscenza del territorio.