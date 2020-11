I "Giovedì al Giorgi": orientamento per gli alunni di terza media

Giovedì 3 Dicembre partirà “GIOvedì al GIOrgi”, seconda fase dell'orientamento rivolto agli studenti di terza media che, entro il 25 gennaio, dovranno scegliere in quale Scuola Superiore proseguire i propri studi.

"Conoscere per scegliere" è il tema che anima i laboratori didattici orientativi progettati in linea con le peculiarità degli indirizzi di studio che il “Giorgi” offre al territorio da oltre 60 anni: Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, Meccanica Meccatronica ed Energia.

I GIOvedì al GIOrgi saranno organizzati nei seguenti pomeriggi: 3-10-17 dicembre e 14-21 gennaio, dalle ore 16:00 alle 17:00.

Prenotazioni sul sito del Giorgi www.ittgiorgi.edu.it - sezione “School Online”, compilando l’apposito modulo. Dal 4 al 25 Gennaio, ogni giorno dalle 9.30 alle 12.30 e fino alla fine delle iscrizioni, l’Istituto offrirà supporto alle famiglie, con la Segreteria didattica a disposizione per fornire assistenza per le Iscrizioni online alle classi prime a.s. 2020/2021

-sia telefonicamente (n. 0831418894)

-sia accogliendoVi in via Amalfi 6, muniti di codice fiscale dello studente, codice fiscale e carta di identità del genitore.