Ostuni, la festa "verde" della scuola dell'infanzia "Gianni Rodari"

OSTUNI - L'unione fa la forza e in occasione della Giornata nazionale degli Alberi la scuola dell'infanzia "Gianni Rodari", del circolo didattico "Giovanni XXIII" di Ostuni, fa festa. Lunedì e martedì, 21 e 22 novembre, all'interno del giardino della scuola, bambini, insegnanti e famiglie celebreranno l'importante appuntamento con la piantumazione di un albero che è stato donato dalla sezione pugliese di Aiapp, l'Associazione italiana di architettura del paesaggio.

L’occasione sarà anche un modo per celebrare gli alberi, riflettere e sensibilizzare, grandi e piccoli, sull'importanza che gli "amici verdi" hanno per la salvaguardia della biodiversità e per il contrasto ai cambiamenti climatici. La scuola, in questo importante momento storico, ha anche il compito, insieme alle famiglie, di stimolare la curiosità dei bambini e di generare il legame tra loro e la natura perché, se è vero che tutti siamo chiamati a un impegno per la salute del pianeta e di tutti gli esseri viventi, è certo che proprio i bambini e gli alberi rappresentano il futuro.