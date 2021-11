L'Alberghiero di Brindisi presenta l'offerta formativa: primo Open Day in presenza

BRINDISI - Domenica 21 novembre prossimo, presso l'Istituto Alberghiero Sandro Pertini di Brindisi, si terrà il primo Open Day in presenza. L'incontro è stato organizzato per l'orientamento in entrata per l'anno scolastico 2021-22 con gli alunni frequentanti l'ultima classe della scuola secondaria di primo grado e con i loro genitori per mostrare tutta l'offerta formativa dei vari settori della scuola: Enogastronomia, Servizi di Sala e Vendita, Prodotti dolciari artigianali e industriali e Accoglienza Turistica.

Nell'ambito del Piano di Orientamento 2021-22, sono state programmate cinque giornate (Open Days) al fine di Orientare alla scelta scolastica. Programma del 21 novembre 2021 ore 9,30-12,30: Il "Gusto" della Scuola Alberghiera, con sessioni dimostrative di cucina/ pasticceria/ sala bar/ accoglienza turistica; "Le ragioni della scelta Ipeoa Br: voce alle eccellenze della scuola e del territorio". Riunione partecipata Fic (Federazione Italiana Cuochi); Ada (Associazione direttori albergo); Fib (Federazione Italiana Barman).

Per l'accesso alla sede scolastica, eccezione fatta per gli studenti, è necessario il Green Pass.

Nello scenario educativo e sociale di ritorno alla normalità, l'abbraccio dell'Alberghiero "Sandro Pertini" ai futuri studenti e studentesse si fa "laboratoriale", in presenza nelle giornate dedicate all'orientamento Open Days 2021-22. In diretta live e in differita sui canali social - Facebook, Instagram, Youtube - è l’invito della Scuola alberghiera di Brindisi e Carovigno alle storie di eccellenza nei laboratori tecnico-professionali e multimediali di enogastronomia, pasticceria, sala/ bar e accoglienza turistica restituite nella modalità autentica del fare, con gusto e ad arte vocazionale.

Protagonisti assoluti delle “storie” dell’Alberghiero gli studenti frequentanti i laboratori della Scuola professionale, sempre aperti in sicurezza. “Live” pure la voce degli ex studenti testimonial del Talento sul lavoro a livello nazionale, internazionale, Ue.

Nell’invito del dirigente scolastico prof. Cosimo Marcello Castellano ai futuri studenti e loro componente familiare, è il senso della scelta Ipeoa Br: Con finalità di orientamento dei giovani sul territorio, la scuola vuole fare sentire il proprio abbraccio attraverso le emozioni di chi la scuola la vive. Non un racconto o una visita virtuale dell’Alberghiero di Brindisi, ma situazioni autentiche di laboratorio e di lavoro di studenti ed ex studenti dimostrative del disegno di vita e carriera di successo. E ancora azioni e fatti di contrasto alla povertà educativa come sfida al Covid nell’anno scolastico 2022-23: esonero da ogni forma di contribuzione economica; fornitura di divisa a tutti gli studenti del primo anno; concessione in comodato d'uso di tablet con connessione WiFi agli studenti in bisogno di strumentazione digitale.

Per eventuali richieste di notizie, è possibile contattare i referenti per l'Orientamento dell'Istituto

Alberghiero: prof.ssa Maria Chirico (cell:3479714246; e-mail: maria.chirico@alberghierobrindisi.it); prof. Gianluca Vantaggiato (cell:392201311; e-mail: gianluca.vantaggiato@alberghierobrindisi.it). Indirizzo di posta elettronica dedicata per l'orientamento: orientamento.alberghierobr@gmail.com. Per partecipare agli Open Day, non è necessaria la prenotazione, comunque disponibile come modalità, online sul sito della scuola: "Open Day-Scopri l'albelghiero di Brindisi Eccellenza del territo