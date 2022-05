Progetto Erasmus in Romania per docenti e alunni della "Dante Alighieri" di Villa Castelli

VILLA CASTELLI - Nell’ambito del progetto Erasmus +“ Les Trois Mers” i docenti Mimma Liuzzi, Mary Conserva, Antonia Cacucci e otto studenti della scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri", Chiara Casale, Clara Rita D’Urso, Maria Luisa Giovane, Giada Ligorio, Isabella Ligorio, Elio Pugliese, Alessia Santoro e Noemi Suma, hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza fuori dai confini nazionali, trascorrendo una settimana presso il Colegiul National “Mircea Cel B?trân" di Constanza, in Romania, diretto dal preside Vasile Nicoarã e affiancato in questo progetto dalla docente Janetta-Daniela B?raitaru. Alla mobilità ha partecipato anche la delegazione partner proveniente da Varsavia e accompagnata dal coordinatore del progetto, professore Marek Zajac.

Per alunni e docenti è stata un’occasione di crescita, sviluppo di abilità e competenze. Per gli alunni, soprattutto, il confronto con ragazzi della stessa età, ma di diversa provenienza e diversa cultura, è stato un’opportunità di arricchimento. L’istituto "Dante Alighieri", attraverso la partecipazione a questi scambi europei, intende promuovere competenze globali, interculturali, personali, emozionali e linguistiche; accrescere la motivazione all’apprendimento delle lingue straniere; favorire la formazione del cittadino dell’Europa e del mondo; favorire la capacità di confronto delle diverse realtà, come fonte di arricchimento reciproco.

L’esito positivo della mobilità effettuata, induce l'istituto, diretto da Grazia Anna Monaco, a continuare l’organizzazione di scambi culturali anche negli anni scolastici a venire, poiché dal confronto quotidiano di usi, tradizioni e visione del mondo, gli studenti hanno avuto modo e avranno la possibilità di sviluppare sempre più il proprio senso di responsabilità e acquisire così maggiore fiducia in se stessi.