Rotary contro lo spreco alimentare: le scuole brindisine si fanno valere

BRINDISI - Durante l’evento conclusivo del progetto promosso dal Rotary-distretto 2120 “Ridurre lo spreco per alimentare il futuro”, svoltosi il 7 maggio a Bisceglie presso l’Hotel Salsello, il Club Brindisi Valesio ha ricevuto ben due riconoscimenti per i lavori presentati a conclusione del percorso progettuale. Il contrasto allo spreco alimentare, promosso dal governatore Gianvito Giannelli per l’anno 2021-’22 ha visto coinvolti gli studenti delle scuole d’istruzione primaria e secondaria di primo grado di 36 club della Puglia e della Basilicata.

Finalità: sensibilizzare sul tema le nuove generazioni al fine di sviluppare in loro comportamenti responsabili in linea con i valori e i principi rotariani. L’obiettivo è stato raggiunto grazie a significativi incontri con esperti che hanno sollecitato i giovani studenti a cogliere la valenza sanitaria, economica, ambientale e sociale di un uso corretto delle risorse. Dopo questa fase propedeutica, gli alunni di quattro istituti comprensivi di Brindisi hanno partecipato al concorso “Rotaryuniamoci per fare un bidone allo spreco” con eccellenti e significativi prodotti finali.

Agli alunni della 2a E dell’istituto comprensivo Bozzano, diretto dalla dirigente Marialuisa Pastorelli e seguiti dalla professoressa Antonia Gentile, è stato conferito “L’unico primo premio” per l’elaborato multimediale “Agenti Anti-Spreco”. Menzione speciale è andata agli alunni dell’istituto comprensivo Centro (plesso Livio Tempesta) diretto dalla dirigente Angela Citiolo per il lavoro “Lo spreco? Io lo nego”, la cui referente è stata la professoressa Rosanna Maletta. Interessanti e molto significativi i lavori presentati dalle altre scuole brindisine partecipanti: “Commenda” diretta dalla dirigente Patrizia Carra e “Casale” dalla dirigente Maria Vittoria Caprioli.

Grande l’emozione vissuta dal presidente del Club Brindisi Valesio Teodoro Muscogiuri che, in collaborazione con il Polo Biblo Museale di Brindisi festeggerà i vincitori nell’incontro del 25 maggio ed esprimerà il doveroso ringraziamento alle dirigenti, alle docenti e agli alunni sempre pronti a condividere i valori e le iniziative proposte dal Rotary. Un sentitissimo grazie andrà anche alle socie referenti del club Silvana Libardo, delegata del club, e Antonia Gentile, al cui impegno si deve la possibilità di avviare i giovani verso stili di vita e consumi più responsabili per bitare e alimentare il futuro. L’evento, che si terrà nell’Auditorium Museo “F. Ribezzo” di Brindisi vedrà la partecipazione del professore Pasquale Fina, dirigente Unità Operativa Igiene della Nutrizione Asl Brindisi e della dottoressa Mariagrazia Tedesco, biologa e nutrizionista, che relazioneranno sulla “Lotta contro lo spreco alimentare”.