Scambio culturale in salsa europea per il liceo "Marzolla Leo Simone Durano" di Brindisi

BRINDISI - Una scuola che guarda all’Europa e in Europa vive. All’insegna della mobilità scolastica, con un gruppo di trentuno studenti che tra aprile e maggio 2023 sono stati a Bruxelles, accompagnati dai docenti del team Erasmus e da alcune figure di sistema del polo liceale “Marzolla Leo Simone Durano”. Gli studenti, provenienti dai tre plessi del liceo brindisino, hanno vissuto un momento di scambi culturali con colleghi loro coetanei del Belgio, mentre i docenti hanno affrontato momenti di formazione; insieme hanno visitato il Parlamento Europeo e, ovviamente, i luoghi simbolo di Bruxelles.

Ieri, 9 giugno 2023, il giorno della restituzione, con una cerimonia nell’auditorium “Cinzia Zonno”: inizio alle ore 17, con l’esecuzione dell’inno europeo, a cura dell’ensemble del liceo musicale, diretto dal professore Bagnato; a seguire i saluti del dirigente scolastico, Carmen Taurino, e la presentazione degli ospiti e dell’attività, moderatrice la professoressa Daniela Franco, che ha introdotto gli interventi delle due esperte, la prima proveniente dal Belgio, professoressa Marie Vanherck, la seconda dalla Francia, professoressa Graziana Disco, reduci entrambe da una “maratona” didattica in questi giorni in varie classi del Marzolla Leo Simone Durano.

In seguito, finalmente in scena gli studenti, che hanno avviato la restituzione del progetto Erasmus Plus, “In coming Europe”, svoltosi appunto a Bruxelles dal 24 aprile al 12 maggio 2023, poi anche i docenti, la cui restituzione ha avuto come focus la formazione attraverso attività, tra le altre, di Jobshadowing. Infine la cerimonia di consegna degli Europass agli studenti che hanno preso parte alla mobilità Ka121 a Bruxelles. Un’esperienza all’insegna dell’uso costante della lingua inglese, della riflessione sul ruolo del Parlamento Europeo, delle strategie e dei valori sottesi ad Agenda 2030, della maturazione della consapevolezza che la matrice greco-latina, unita alle civiltà nordiche e ai valori dell’incipiente cristianesimo ha posto le basi, nell’alto Medioevo, di quell’Europa che spesso a fatica, talvolta in modo agile, si sente ed è casa comune: non solo l’Europa del Nord, ma anche quella mediterranea.