Fridays for Future a Cisternino con i giovani change makers

CISTERNINO - Venerdì 6 ottobre nelle maggiori piazze d’Italia, per i Fridays for Future (movimenti che fanno capo alla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg), si è manifestato contro i consumi e gli sprechi che stanno causando danni irreversibili al nostro pianeta. Nella stessa giornata, a Cisternino si è pensato di coinvolgere gli alunni della scuola primaria capitanata dalla dirigente professoressa Aurelia Speciale, con un’iniziativa volta a rendere più responsabili e consapevoli le nuove generazioni sugli sprechi alimentari. Non c’è Greta a Cisternino, ma Luz, la protagonista di "Il Sogno di Luz", la favola illustrata scritta da Lucrezia Argentiero, giornalista e scrittrice pugliese. Luz con la sua storia ha il compito di insegnare ai bambini a non mangiare la frutta e la verdura inseguendo la bellezza esteriore, ma a essere cittadini consapevoli e rispettosi di un pianeta sempre più fragile e delicato.

E a Cisternino, come in quasi in tutti i comuni della provincia di Brindisi, ogni alunno delle classi IV della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo, ha ricevuto in dono una copia di questo libro/favola, grazie all’importante sostegno degli imprenditori locali (Officine D’Amico, Silam porte e finestre, Barfod, Farmacia Itria, Cirillo ’68 Alimentari, Panificio Vignola, Pasticciolab, Panificio D’Aversa e Cuppino Calzature), che hanno creduto fortemente nel programma di sostenibilità ambientale targato Whynok, il movimento che vuole ridare dignità a frutta e verdura brutta (ma buona) per combattere gli sprechi alimentari.

Un piccolo passo per imparare a non scartare, per “abbracciare”, per risparmiare energia e per amare veramente il nostro pianeta con tutte le sue forme.

«Lo spreco alimentare è anche spreco energetico e di conseguenza aumento di emissioni. Occorre infatti, un’enorme quantità di energia e di lavoro per produrre frutta e verdura. Per questo non possiamo più permetterci di lasciare a marcire nei campi i prodotti con “difetti estetici”. Non scartare è una buona opportunità per ognuno di noi di pensare a ridurre le emissioni nocive e di dare una mano alla nostra Terra», dichiara Argentiero.

La consegna dei volumi a Cisternino è un altro passo all’interno del progetto educativo “#sonoperfettomanessunolosa”, messo in campo da Lucrezia Argentiero, autrice de “Il sogno di Luz” e fondatrice insieme alla docente Annamaria Petrosillo, di Whynok (www.whynok.com), appoggiato già da numerose scuole italiane.«Un regalo per far “viaggiare” tematiche importanti e per porre l’accento sulle scelte più rispettose da fare per il clima e per far sentire la vicinanza e il calore di un’intera comunità», ha sottolineato la docente Annamaria Petrosillo.

Tutti abbiamo sperimentato, sulla nostra pelle, le prese in giro per un difetto o siamo noi stessi a screditarci, confrontandoci con immagini stereotipate. La verità è che si nasce tutti diversi e che è proprio un difetto a renderci unici.

Ora tocca ai bambini, ai docenti e alle famiglie leggere “Il sogno di Luz” e diffonderne il messaggio. Per cambiare il mondo bisogna essere uniti e una comunità fatta di molti “imprenditori di cuore” non può che essere unita.

“Il sogno di Luz – La storia perfetta per cambiare il mondo” – 64 pagine a colori – copertina flessibile – dimensione: 21 x 21 Si può acquistare su Amazon Prezzo: €14.90