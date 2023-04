Studi filosofici e Costituzione: seminario-convegno organizzato dal liceo “Pepe-Calamo”

OSTUNI - “Semi di costituzione italiana. Contributi di pensatori italiani nel primo Novecento” è un’iniziativa volta a riportare l’attenzione sull’ampiezza degli studi filosofici nel nostro Paese agli inizi dello scorso secolo, in particolare nella costruzione di quelli che successivamente sarebbero diventati gli assiomi costituzionali, e sulle sfide che l’insegnamento della filosofia pone oggi alla Scuola Secondaria superiore, anche in una declinazione civica.

Il seminario-convegno, in programma il 19 aprile prossimo, a partire dalle ore 17:30, presso l’auditorium “Luigi Greco” di Ostuni, è realizzato dal Liceo “Pepe-Calamo” di Ostuni, con l’Istituto Italiano di Studi Filosofici e Scientifici “G. Tarantino”, l’Università degli Studi di Bari e grazie alla collaborazione del Forum della Società Civile, dei club Lions e Rotary e dell’Associazione Amici di Ostuni. Un rilevante appuntamento di divulgazione scientifica che, grazie a una ricca sinergia di contributi, si propone di fornire prospettive plurime: giuridiche, storiche, filosofiche.

Introdotti dalla professoressa Francesca Lopane, del Liceo “Pepe-Calamo”, si porranno in dialogo il professor Luca dell’Atti, ricercatore in Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»; il professor Antonio Bonatesta ricercatore senior in Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica dell’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», autore del recente saggio “Acqua, Stato, Nazione. Storia delle acque sotterranee in Italia” per Donzelli Editore (2023); il professor Filippo Tarantino, già docente di filosofia e preside del Liceo Cagnazzi di Altamura, cultore delle materie di Filosofia, Pedagogia, Psicologia e autore di vari saggi, molti dei quali dedicati al filosofo pugliese Giuseppe Tarantino, che ricoprì, tra il 1900 e il 1932, la cattedra di Filosofia Morale all’Università di Pisa, ove diresse anche la Scuola di Pedagogia.

Un’importante occasione di confronto, dunque, per dare voce al mondo dell’università e della scuola e rimettere al centro del dibattito pubblico la Costituzione, nel 75° anniversario della sua promulgazione: «Il convegno - dichiara il professore Tarantino, tra i promotori dell’iniziativa - metterà a fuoco i principi fondamentali della Costituzione Italiana, punto di arrivo di una elaborazione di pensiero in contesti storici difficili e nel confronto meditato tra intellettuali». Contestualmente, l’incontro offrirà spazio alle riflessioni teoriche, pratiche ed esperienziali intorno al rapporto tra filosofia, scuola e società, grazie agli interventi dei docenti di filosofia e storia, Flavia Chirico, del Liceo “G. Tarantino” di Gravina, e Piero D’Errico, del Liceo “Pepe-Calamo” di Ostuni, assieme a studentesse e studenti.

«L’incontro sarà per il Liceo - afferma il professor Francesco Dell’Atti, Dirigente del “Pepe-Calamo” - opportunità per riaffermare il proprio ruolo educativo all’interno della società contemporanea: la scuola superiore, infatti, deve preservare la sua tradizione e i suoi linguaggi, senza però ritrarsi nella torre d’avorio di un sapere erudito; deve rifuggire l’autoreferenzialità, prestando ascolto all’urgenza dei problemi del presente; deve, certamente, aprirsi alla domanda di competenze spendibili nella società della conoscenza, ma senza svilire la sua identità culturale in nome di una mera funzionalità strumentale ed economica».

La partecipazione all’incontro è libera.