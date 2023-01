I "social prof" arrivano al liceo don Quirico Punzi di Cisternino

CISTERNINO - Domani, giovedì 12 gennaio, il Liceo di Cisternino, ospiterà i due docenti/influencer/youtuber più noti e seguiti dagli studenti italiani: Vincenzo Schettini e Enrico Galiano.

Vincenzo Schettini è uno dei volti più amati dei social, noto al popolo del web come “il prof di Fisica tiktoker“, è un fisico, un musicista, un curioso ed appassionato di vita, con centinaia di migliaia di follower.

Alle 9.45 presenterà il suo libro “La Fisica che ci piace”, ai vertici delle classifiche di vendita da diversi mesi. Che cos’hanno in comune un proiettile e le montagne russe? Perché le fette biscottate cadono sempre dalla parte imburrata? Com’è possibile che gli uccelli appoggiati sui cavi dell’alta tensione non prendano la scossa? È sorprendente scoprire come la fisica spieghi ogni fenomeno che ci circonda, che si parli di energia, di forza o di elettromagnetismo. Il fascino di questa materia è spesso eclissato dal timore di non riuscire a comprenderla. Ed è qui che entra in gioco Vincenzo Schettini, il professore più amato dal web: con lui, la fisica diventa magia.

L’incontro è riservato alle scuole del territorio che hanno aderito al progetto (da Martina Franca, Ceglie Messapica e Cisternino).

Enrico Galiano, insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Il segreto di un buon insegnante per lui è:

«Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti». Ogni tanto prende la sua bicicletta e se ne va in giro per il mondo con uno zaino, una penna e tanta voglia di stupore.

Autore di libri di grande successo, come Dormi stanotte sul mio cuore, Scuola di felicità per eterni ripetenti, Eppure cadiamo felici, presenterà il testo La Società segreta dei Salvaparole, le avventure di un ragazzo che sceglie di diventare un Salvaparole e che, con l'aiuto di una banda alquanto sgangherata, si lancerà a capofitto in un'avventura fatta di missioni clandestine, messaggi in codice e misteriosi rapimenti.

L’incontro, organizzato con il sostegno del Presidio del libro di Cisternino, è aperto al pubblico, sino a disponibilità di posti.