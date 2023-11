"Storie di alternanze e competenze": incetta di premi per il "Morvillo Falcone"

BRINDISI - Grande soddisfazione per l'Ipsss "Morvillo Falcone" di Brindisi, che anche quest'anno risulta tra i vincitori della VI edizione del concorso "Storie di alternanza e competenze", indetto dalle Camere di Commercio per dare visibilità ai racconti di alternanza realizzati nell'ambito di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto).

Il primo posto, sul podio, è stato conseguito grazie al progetto "Un giorno con Regina Schrecker". Gli studenti hanno avuto l'opportunità di lavorare fianco a fianco, per un'intera giornata, con un'icona della moda. La giornata è stata scandita da tre attività: allestimento mostra pop tracks dei ritratti di Andy Warhol; preparazione e installazione di tre abiti iconici ideati e creati dalla stilista, per celebrare le tre dame di Dante; collaborazione alla realizzazione della sfilata retrospettiva.

Il terzo posto, invece, è stato raggiunto grazie al progetto "Il Morvillo ricorda la Shoah". Attraverso la creatività, la ricerca e la riflessione, gli alunni sono stati coinvolti attivamente nella creazione di abiti e allestimenti, che oltre a onorare le vittime dell'olocausto, hanno raccontato la storia e l'esperienza degli ebrei.

L'istituto, inoltre, ha vinto ulteriori tre premi, di partecipazioni, per la presentazione dei seguenti progetti: "Pietre vive di memoria", "Progetto Blue Heart" e "Abito cartolina: San Vito Dei Normanni".