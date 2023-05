Una studentessa brindisina alla fase nazionale dei Campionati di Lingue e Civiltà Classiche. L'11 maggio 2023, c'è stata la premiazione presso il liceo classico "Francesco Vivona" di Roma. L'alunna Giulia Simeone, della classe V sezione A del Llceo classico "Marzolla" di Brindisi, accompagnata dalla professoressa Giuliana Carluccio, docente di Lettere, è risultata quarta a livello nazionale, per la sezione "C", saggio su una tematica di civiltà classiche, con possibilità di aperture pluridisciplinari e con sviluppo critico.

Il liceo Marzolla, attento tanto a incoraggiare i ragazzi più timidi quanto a incentivare le eccellenze, con una didattica per tutti e per ciascuno, favorisce la partecipazione a tali competizioni. Il saggio di Giulia sviluppava brani di alcuni autori latini, quali Nepote, Seneca, Orazio, Tacito e del poeta Neruda. Il tema centrale era la povertà: la studentessa del Marzolla si è soffermata sulla nozione politicamente intesa di aristocrazia nel suo rapporto con la contingenza dell'esistenza umana, con riferimenti alla Costituzione, a Marx, alla Divina Commedia e all'arte del XX secolo. Soddisfatti il dirigente scolastico, Carmen Taurino, i docenti del consiglio di classe, in particolare la professoressa Giuliana Carluccio.