Gli studenti del "Fermi" in Tribunale a Brindisi per assistere a un processo penale

BRINDISI - Quando le istituzioni del territorio si incontrano e fanno rete per la formazione degli studenti, i semi di cittadinanza gettati possono germogliare in cittadini consapevoli. E' così che il 17 maggio scorso, gli alunni dell’Itt Fermi di Francavilla Fontana che hanno frequentato il Pon “Un anno di cittadinanza attiva”, accompagnati dalla professoressa Federica Galluzzo e dal professore Antonio Iaia, hanno svolto un’attività di Educazione Civica outdoor presso il Tribunale di Brindisi, per assistere a un processo penale.

Si legge in un comunicato dell'istituto: "Tutto è stato reso possibile grazie all’encomiabile professionalità dell’avvocato Domenico Attanasi, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, che nelle scorse settimane aveva già incontrato i ragazzi presso la sede dell’istituto per tenere una lezione sui principi generali del processo penale. La progettazione dell’attività nasce dall’esigenza per le nuove generazioni di comprendere quanto la realtà ricevuta dai social, o dai mass media in genere, sia spesso banalizzata o montata ad arte. Nei casi più estremi assistiamo a vere e proprie manipolazioni delle notizie finalizzate a sbattere il mostro in prima pagina pur di catturare l’attenzione del lettore, oppure al racconto romanzato di casi giudiziari".

Prosegue la nota: "Il risultato è la spettacolarizzazione del processo penale che viene trasformato in 'gossip' o in 'fiction'. Imperativo categorico, invece, è la sedimentazione per un giovane del giudizio critico, capace di discernere la reale verità degli eventi e di resistere alla tentazione sia di formulare giudizi sommari nei confronti di chiunque sia sottoposto ad un procedimento penale, che - sotto altro aspetto - di ispirarsi ai modelli comportamentali negativi che vengono quotidianamente veicolati attraverso le serie televisive ambientate nel mondo della criminalità organizzata".

Alla luce di tutto ciò, entrare in aula di tribunale e assistere a un interrogatorio del pubblico ministero ha costituito per i ragazzi un’esperienza davvero intensa. Il momento successivo si è svolto presso la biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, dove gli alunni hanno incontrato il procuratore della Repubblica Antonio De Donno, il presidente della Camera Penale di Brindisi Pasquale Annicchiarico e il Presidente dell’Aiga di Brindisi Samuele De Guido. L’esperienza è risultata estremamente stimolante non solo dal punto di vista formativo, ma soprattutto educativo. Quando la costruzione delle competenze non passa solo dai libri, ma dalle lectio magistralis tenute da personalità di tale spessore, come quelle incontrate dagli studenti dell’Itt Fermi lo scorso mercoledì, essa risulta più significativa e consapevole.