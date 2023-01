Studenti del Polo Messapia a scuola di fotografia: "Obiettivi sul Mondo"

Si inaugura sabato 14 gennaio 2023, alle ore 10.30, presso la sede scolastica “Valzani” a San Pietro Vernotico, la mostra fotografica “Obiettivi sul Mondo”, a cura degli studenti del Polo Messapia, sotto la sapiente ed entusiasmante guida del fotoreporter Pier Paolo Cito, brindisino doc con la passione del fotogiornalismo e della fotografia naturalistica. E’ stato proprio lui, infatti, l’esperto e coach d’eccezione, già finalista al Premio Pulitzer 2007, a guidare con competenza e professionalità il gruppo dei ragazzi in un corso di eccellenza organizzato out door, con uscite sul campo per imparare a "guardare" il mondo con l'occhio del fotografo, attento e critico rispetto a ciò che lo circonda.

Partecipare all'esercitazione anfibia dei Fucilieri di Marina della Brigata San Marco durante il XXIII Corso di Abilitazione Anfibia presso la zona militare sull'isola delle Pedagne; la “copertura fotogiornalistica” di un posto di controllo della Polizia Municipale di Brindisi; conoscere e fotografare il servizio di ricovero della fauna selvatica ferita presso il "Centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà”; fotografare la flora e la fauna presente nell'area del Parco del Cillarese e nell’Area Marina Protetta di “Torre Guaceto”, ora diventa una Mostra Fotografica il cui titolo, “Obiettivi sul Mondo”, racconta un’esperienza professionalizzante vissuta dagli studenti densa di emozioni e stupore, nel tentativo di recuperare la dimensione di una realtà spesso scollata dal proprio vissuto degli ultimi anni, strappando all’oblio un pezzo di vita e consacrandolo con un click.

“Il supporto che ci viene offerto da enti e istituzioni – dichiara la preside dell’IISS Ferraris De Marco Valzani Rita Ortenzia De Vito – è un valore aggiunto preziosissimo che qualifica l’offerta formativa delle scuole e riduce il mismach che noi adulti registriamo tra la realtà e la percezione che i giovani hanno del mondo che li circonda, abbrevia il divario generazionale che spesso amplifica l’incomunicabilità tra adulti e giovani e, soprattutto, tiene i ragazzi legati al mondo della Scuola che, data l’emergenza educativa, oggi rappresenta una presenza fondamentale tra le Istituzioni preposte a costruire un orizzonte di senso nella loro vita”.

Durante l’evento saranno inaugurati anche un Laboratorio di Fotografia dedicato al Montaggio e postproduzione e un Laboratorio di Posa, di nuovissimo allestimento in chiave 4.0, per rispondere alle innovative frontiere di digitalizzazione delle competenze anche in contesti professionalizzanti richiesti dall’evoluzione dei tempi.

Accanto a Pier Paolo Cito, special guest della giornata, offriranno il proprio contributo illustrando il valore dell’informazione documentata da immagini, il CV Brigata San Marco Guido Mario Naranjo Bertero, il comandante provinciale Arma dei Carabinieri Leonardo Acquaro, il comandante provinciale Vigili del Fuoco Giulio Capuano, il direttore Area Marina Protetta “Torre Guaceto” Alessandro Ciccolella, il presidente Ass.ne culturale “Le Colonne” Anna Cinti. A fare gli onori di casa il sindaco di San Pietro Vernotico, Pasquale Rizzo.