Lo studio tra le onde e le aule: l'esperienza di una studentessa del "Morvillo-Falcone"

BRINDISI - L’istituto Morvillo Falcone di Brindisi rinnova per il secondo anno la sua partecipazione al “Giro dei Venti-Sportness aule all’aperto 2023”, un progetto di orientamento attivo realizzato insieme all’Unisalento. Nel mese più caldo dell’anno scolastico, infatti, una studentessa dell’indirizzo arti ausiliare Ottico, la campionessa di canottaggio Simona Zicari, ha lasciato le sedi scolastiche per abbracciare le onde, in una sfida sportiva con altri dieci coetanei di altri istituti selezionati per la giornata “Experience” del 23 maggio.

L’esperienza ha visto, inoltre, il connubio di sport e attività formative presso le aule della facoltà di Giurisprudenza dell’università salentina dal 27 maggio al 3 giugno, fortificando e rendendo ancor più solido il legame tra le competenze trasversali e le nostre radici per i 250 studenti provenienti dalle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

L’istituto è fiero di aderire a tale iniziativa, dando la possibilità ai propri studenti di conoscere nuove realtà, di muovere i primi passi nelle aule universitarie e di imparare nuovi modi di amare il proprio territorio.