Programma Erasmus+ : "Europa Sviluppa fa tappa nelle scuole di Brindisi"

BRINDISI - Ritorna a Brindisi “Europa Sviluppa”, il laboratorio permanente di formazione e co-progettazione europea nel Sud, ideato dall’europarlamentare di Ecr Chiara Gemma, al fine di avvicinare enti, cittadini, scuole e università al mondo dei fondi europei, che rappresentano delle risorse importanti troppo spesso non sfruttate. Il nuovo ciclo di incontri farà tappa nelle scuole pugliesi, una quattro giorni dedicata alla formazione sul Programma Erasmus+.

Dopo un primo incontro al Parlamento europeo di Bruxelles tra dirigenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado pugliesi e l’europrogettista Andrea Boffi, questa settimana saranno gli esperti Emiliana Guzzo e Manlio Scalzilli di Alphard insieme al Dottor Boffi, a venire sul territorio per un ciclo di incontri formativi suddivisi in due giornate ciascuno. Si parte domani fino al 25 febbraio a Brindisi, dalle ore 15.00 alle 19.00, presso il Liceo Scientifico Marzolla Leo Simone Durano.

“Il focus di questa edizione sarà incentrato sul Programma Erasmus+ e mira a dotare i partecipanti degli strumenti necessari per poter intercettare e sfruttare al meglio tutte le opportunità di mobilità e cooperazione fornite dall’Europa per l'istruzione superiore e la formazione professionale - spiega Chiara Gemma - permettendo di raggiungere le qualifiche e le competenze necessarie per una partecipazione attiva alla società democratica, una reale comprensione interculturale e la transizione verso il mercato del lavoro”.

“Europa Sviluppa è un format che dal 2019 ho avviato e che sto realizzando nelle diverse regioni meridionali - continua sempre Gemma - un laboratorio d’idee, un percorso di accompagnamento che nasce dalla volontà di facilitare il rapporto tra le varie comunità territoriali pugliesi e l’Unione Europea. L’idea nasce dalla forte richiesta di informazione sul tema dei fondi, uno degli argomenti più sentiti riguardanti l’Unione Europea, soprattutto perché nel Sud Italia, spesso e volentieri, restano inutilizzati o vengono sprecati”.