Teatro e scuola: gli studenti del liceo "Marzolla" mettono in scena Antigone

BRINDISI - Gli studenti hanno messo in scena l'Antigone di Sofocle. Start ore 17.15 nell'auditorium "Cinzia Zonno" del liceo classico Marzolla di Brindisi, il 31 maggio, e poi replica alle 19. Diverse le autorità presenti, tra le due repliche, tra le quali: su delega del prefetto Michela La Iacona, il nuovo capo gabinetto della Prefettura di Brindisi, Onofrio Vito Padovano; la presidente Anpal, Maria Giovanna Natali; il dirigente Arpa Puglia, Anna D'Agnano; il capitano di fregata della Capitaneria di Porto di Brindisi, Andrea Chirizzi.

Antigone: dibattito tra potere e cittadino, coraggio del dissenso e arroganza di un tiranno; cuore, tecnica, ingegno, passione che attraversa tutte le gradazioni possibili, fino alla catastrofe finale. Lei, sconfitta, è la vincitrice, Antigone, per sempre, e con le sue leggi del cuore rimane eterna e dal V secolo a. C. in poi pone quesiti lanciati nel tempo fino a noi. Creonte regna, ma non vince; non si fa comandare dalle donne, ma da una è condotto inesorabilmente alla rovina, la sua e dei suoi più cari.

E che dire di Ismene? Con lei si apprende che davanti ai tiranni si trema e solo dopo si trova il coraggio di schierarsi con chi dissente a giusta ragione, che non è quella di stato, ma quella della pietà della sepoltura, dei riti sacri che un dio ci ha ispirato da sempre, del culto eterno dei morti. Magistralmente interpretata, questa Antigone, riprendendo il testo sofocleo, è stata un laboratorio didattico, un allenamento del corpo, un affinamento della dizione e della gestualità. Gioco di squadra tra la regista, professoressa Maria Diletta Martucci, l'aiuto regista, le professoresse Elisabetta Carluccio e Daniela Izzo, la cura e la selezione meticolosa delle musiche introduttive ai diversi cambiamenti di situazioni e di scena, del professore Gaetano Leone; le scenografie curate dalla professoressa Barbara Arrigo.

Alunni delle varie classi in questo gruppo teatrale del Marzolla, che ha visto la luce quest'anno. A chiudere la serata il saluto, nutrito di gratitudine verso tutti, per il lavoro svolto, del dirigente scolastico, Carmen Taurino. I classici sono per sempre e questa serata ne è la prova